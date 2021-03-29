По Суэцкому каналу возобновилась навигация кораблей

Восстановить судоходство удалось после того, как перегородивший канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели и отбуксировали. Канал был заблокирован неделю

Фото: dpa / Global Look Press

Движение судов в Суэцком канале возобновилось, сообщил «РИА Новости» советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш. Это удалось сделать после того, как оттуда был эвакуирован контейнеровоз Ever Given.

«Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сказал Мамиш.

Судно удалось снять с мели к утру 29 марта, однако улучшить ситуацию в Суэцком канале это не помогло: из-за неблагоприятных погодных условий долгое время 400-метровый контейнеровоз не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке в районе Большого Горького озера.

Из-за инцидента с Ever Given на подходах к Суэцкому каналу образовалась пробка из нескольких сотен судов, в том числе и танкеров с нефтью. Как ранее отмечали опрошенные РБК эксперты, даже после разблокировки транспортной артерии полностью восстановить движение по каналу удастся лишь спустя несколько дней. Объясняется это тем, что в сутки через Суэц проходит примерно 50 судов, а на подходах к нему находится около 350 кораблей.