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По Суэцкому каналу возобновилась навигация кораблей

Восстановить судоходство удалось после того, как перегородивший канал контейнеровоз Ever Given сняли с мели и отбуксировали. Канал был заблокирован неделю
Фото: dpa / Global Look Press
Фото: dpa / Global Look Press

Движение судов в Суэцком канале возобновилось, сообщил «РИА Новости» советник президента Египта по развитию морских портов адмирал Мохаб Мамиш. Это удалось сделать после того, как оттуда был эвакуирован контейнеровоз Ever Given.

«Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов», — сказал Мамиш.

Судно удалось снять с мели к утру 29 марта, однако улучшить ситуацию в Суэцком канале это не помогло: из-за неблагоприятных погодных условий долгое время 400-метровый контейнеровоз не удавалось развернуть и отбуксировать к временной стоянке в районе Большого Горького озера.

Из-за инцидента с Ever Given на подходах к Суэцкому каналу образовалась пробка из нескольких сотен судов, в том числе и танкеров с нефтью. Как ранее отмечали опрошенные РБК эксперты, даже после разблокировки транспортной артерии полностью восстановить движение по каналу удастся лишь спустя несколько дней. Объясняется это тем, что в сутки через Суэц проходит примерно 50 судов, а на подходах к нему находится около 350 кораблей.

Неделя в пробке: как разблокировали Суэцкий канал. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Суэцкий канал был создан в 60-е годы XIX века. Его ширина составляет около 350 м.

Канал был впервые заблокирован на столь большой срок за последние 45 лет. В 1967 году его намеренно заблокировали египетские власти во время войны с Израилем. Заново канал был открыт в 1975 году.

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Автор
Артем Филипенок Артем Филипенок
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Суэцкий канал не смогли разблокировать после снятия Ever Given с мели
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