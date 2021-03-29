Путин обсудил с Совбезом борьбу с нарушениями в сфере природопользования

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин обсудил с Советом безопасности меры борьбы с нарушениями в сфере природопользования, сообщается на сайте главы государства.

«Мы с вами сегодня обсудим меры по совершенствованию деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по пресечению правонарушений в сфере природопользования», — сказал президент.

Этот вопрос Путин назвал чрезвычайно актуальным и важным, «причем в практическом преломлении, с практической точки зрения».

В мае прошлого года в Норильске произошел разлив топлива на ТЭЦ-3, что привело к загрязнению двух рек. В феврале Арбитражный суд Красноярского края обязал дочернее предприятие «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) — выплатить 146 млрд руб. компенсации за аварию на ТЭЦ-3, компания уже выплатила эту сумму. В марте Путин заявил, что эти деньги пойдут на улучшение экологической ситуации в регионе.