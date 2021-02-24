Власти предложили ограничить дивиденды для разрушающих природу компаний

В правительстве намерены разработать механизм по ограничению дивидендов для случаев, когда бизнес не ликвидирует ущерб природе. Мера обсуждается в рамках борьбы с брошенными вредными производствами. Эксперты считают ее радикальной

На территории бывшего химкомбината «Усольехимпром» (Фото: пресс-служба ФЭО / ТАСС)

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 1 марта доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде», предусмотрев в них механизм ограничения на выплату дивидендов. Поручение дано министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.

Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у Абрамченко, которое состоялось 3 февраля. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердила представитель вице-премьера Марта Галичева. По поручению президента Владимира Путина сейчас разрабатываются механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК или завод «Усольехимпром» в Иркутской области, сказала она.

Борьба с брошенными вредными производствами

«Собственники предприятий должны нести ответственность за неизбежный вывод из эксплуатации своих производств и ликвидацию накопленного вреда», — говорила Абрамченко в интервью РБК в сентябре 2020 года. Она подчеркивала, что не должна повториться ситуация, как на «Усольехимпроме», где в 2018 году был введен режим чрезвычайной ситуации (территория завода загрязнена химически опасными веществами), а ответственных найти не удалось, поэтому ликвидация ущерба экологии проводится на средства федерального бюджета.

В протоколе по итогам февральского совещания в правительстве говорится о необходимости разработать механизмы по финансированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на подобных объектах, в частности, в случаях, когда их собственники признаны банкротами или неизвестны. Сейчас в российском законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации. Необходимо создать прозрачное правовое регулирование, которое будет предусматривать ответственность собственников, финансовые механизмы для ликвидации вреда, административные меры и так далее, указала представитель Абрамченко.