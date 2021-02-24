Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Перевозивший вахтовиков автобус сгорел на трассе в Красноярском крае Общество, 06:29 В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды Общество, 06:07 Врачи зафиксировали рост обращений россиян к психологам на фоне пандемии Общество, 06:05 Власти предложили ограничить дивиденды для разрушающих природу компаний Бизнес, 06:00 Потребление водки выросло в России на 2% в 2020 году Общество, 05:34 В Telegram появилась функция автоматического удаления сообщений в чатах Технологии и медиа, 05:13 Хиллари Клинтон напишет триллер совместно с писательницей Луизой Пенни Общество, 04:45 СМИ сообщили о возможном росте тарифов на тепло и электроэнергию Экономика, 04:21 Глава Microsoft заявил о доказательствах причастности России к кибератаке Общество, 04:21 США и Канада договорились о координации подходов для конкуренции с Китаем Политика, 03:46 Минюст предложил запретить НКО проводить крупные сделки без одобрения Политика, 03:45 США попросили все стороны в Грузии воздержаться от насилия Политика, 03:10 В торговых центрах Санкт-Петербурга начали прививать от коронавируса Общество, 03:02 СМИ узнали о проблемах AstraZeneca с поставками вакцин в ЕС Общество, 03:00
Бизнес ,  
0 

Власти предложили ограничить дивиденды для разрушающих природу компаний

В правительстве намерены разработать механизм по ограничению дивидендов для случаев, когда бизнес не ликвидирует ущерб природе. Мера обсуждается в рамках борьбы с брошенными вредными производствами. Эксперты считают ее радикальной
Норникель GMKN ₽26 156 -3,44% Купить
«Русал» RUAL ₽41,35 +3,16% Купить
НЛМК NLMK ₽214,64 +2,45% Купить
На территории бывшего химкомбината «Усольехимпром»
На территории бывшего химкомбината «Усольехимпром» (Фото: пресс-служба ФЭО / ТАСС)

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 1 марта доработать поправки в законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде», предусмотрев в них механизм ограничения на выплату дивидендов. Поручение дано министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Минпромторгу, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.

Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у Абрамченко, которое состоялось 3 февраля. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердила представитель вице-премьера Марта Галичева. По поручению президента Владимира Путина сейчас разрабатываются механизмы для предупреждения появления таких заброшенных объектов, как Байкальский ЦБК или завод «Усольехимпром» в Иркутской области, сказала она.

Борьба с брошенными вредными производствами

«Собственники предприятий должны нести ответственность за неизбежный вывод из эксплуатации своих производств и ликвидацию накопленного вреда», — говорила Абрамченко в интервью РБК в сентябре 2020 года. Она подчеркивала, что не должна повториться ситуация, как на «Усольехимпроме», где в 2018 году был введен режим чрезвычайной ситуации (территория завода загрязнена химически опасными веществами), а ответственных найти не удалось, поэтому ликвидация ущерба экологии проводится на средства федерального бюджета.

В протоколе по итогам февральского совещания в правительстве говорится о необходимости разработать механизмы по финансированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на подобных объектах, в частности, в случаях, когда их собственники признаны банкротами или неизвестны. Сейчас в российском законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации. Необходимо создать прозрачное правовое регулирование, которое будет предусматривать ответственность собственников, финансовые механизмы для ликвидации вреда, административные меры и так далее, указала представитель Абрамченко.

«Территория экологической катастрофы»: как выглядит завод «Усольехимпром»
Фотогалерея 

В готовящемся законопроекте планируется предусмотреть меры по предоставлению собственниками промышленных предприятий финансовых гарантий по соблюдению требований в области охраны окружающей среды, следует из протокола. Мера должна затронуть в том числе вновь создаваемые предприятия. Поступающие в бюджет от компаний экологические платежи предлагается аккумулировать и расходовать на ликвидацию объектов накопленного вреда, говорится в документе. Среди обсуждаемых финансовых механизмов — банковские гарантии, страхование, создание ликвидационных фондов самими компаниями, поясняет Галичева.

Еще одна мера из протокола — «механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды». Детали предлагаемого механизма в документе не указаны, представитель Абрамченко это не комментирует. Речь идет о дополнительном стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из таких предприятий, сказал РБК источник в правительстве.

Читайте на РБК Pro
Давайте голосом: почему Clubhouse стал популярным и надолго ли его хватит Как выросли зарплаты айтишников за год Чем «культ личности» опасен для Илона Маска и Джека Ма Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

Вице-премьер Абрамченко — РБК: «Было мнение, что нам не хватит макарон»
Бизнес
Виктория Абрамченко

Последствия ограничений по дивидендам

Крупные промышленные компании признают, что экологическая ответственность — важный приоритет. Ряд из них присоединились к Глобальному договору ООН — международной инициативе в сфере социальной ответственности бизнеса, предъявляющей требования и к защите окружающей среды. В нем участвуют более 30 российских компаний, в том числе многие крупнейшие нефтегазовые, металлургические и химические гиганты.

Дискуссия о проблемах экологии в России обострилась и на фоне аварии с разливом дизтоплива под Норильском в мае 2020 года. Из-за нее «Норильский никель» заплатит крупнейший в российской истории экологический штраф в 146 млрд руб. Президент «Норникеля» и его крупнейший совладелец Владимир Потанин назвал решение о штрафе уроком для компании и сигналом для всего бизнес-сообщества. Для выплаты этой суммы компания создала резерв, который уменьшает показатель EBITDA за 2020 год, являющийся основным в дивидендной формуле, говорил Максим Полетаев, заместитель гендиректора UC Rusal (второго по величине акционера «Норникеля», 27,8% акций).

Потанин назвал уроком решение суда о взыскании с «Норникеля» ₽146 млрд
Бизнес
Владимир Потанин

Для регулирования экологической ответственности промышленных компаний достаточно инструментов, не связанных с ограничением на выплату дивидендов, считает источник в одной из крупных компаний. «Посягательство на акционерный доход — опасный прецедент, который однозначно снизит инвестиционную привлекательность российского рынка. Подобных инициатив нет на развитых рынках, его появление в России может вызвать отток капитала», — опасается он.

«Скорее всего, речь идет не об обязательстве [ограничивать дивиденды], а о введении такой возможности для тех компаний, акционеры которых возражают против выплат на восстановление ущерба за счет снижения дивидендов», — считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Но без дополнительных разъяснений предложение выглядит довольно странно и, безусловно, будет трактоваться как ограничение прав акционеров и как удар по инвестиционному климату, предупреждает он.

Подобные нововведения существенно усложнят вопросы купли-продажи промышленных активов, отмечает Худалов. Гораздо труднее будет находить новых собственников на объекты с накопленными экологическими проблемами: потенциальные покупатели станут требовать от продавца информацию о стоимости ликвидации накопленного ущерба, а все позднее объявленные претензии природоохранных органов будут выставлять прежним владельцам или расторгать сделку о приобретении актива, говорит аналитик.

Ужесточение природоохранного законодательства в самых разных странах, в том числе и в России, — это неизбежный тренд, учитывая то повышенное внимание, которое в последнее время уделяется теме экологии, добавляет старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко. «Но мораторий на выплату дивидендов при несоблюдении природоохранного законодательства — довольно радикальная мера, в случае ее реализации важно, чтобы соблюдался принцип соразмерности и не было места для злоупотреблений и недобросовестной конкуренции», — подчеркивает он.

Поправки в действующее законодательство разрабатываются совместно с Минприроды, экспертным сообществом и бизнесом, сказал РБК представитель Минэкономразвития. «Такие изменения [законодательства] не должны существенно отразиться на стоимости компаний», — отметил представитель Минприроды. По его словам, компании обязаны убирать за собой накопленный вред. «Если компании не резервируют средства на обязательные природоохранные мероприятия, не планируют их финансирование в своих финансовых планах, значит, они вводят с заблуждение своих акционеров», — заключил он.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших российских промышленных предприятий — «Норникеля», UC Rusal, НЛМК и «Северстали», а также нефтегазовых компаний «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», НОВАТЭК и «Газпром нефть».

Авторы
Тимофей Дзядко, Светлана Бурмистрова
Материалы по теме
Абрамченко назвала «платиновым» проект строительства заводов «Ростеха»
Бизнес
Потанин назвал уроком решение суда о взыскании с «Норникеля» ₽146 млрд
Бизнес
Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter