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Из Минприроды уйдет первый замминистра Денис Храмов

Денис Храмов
Денис Храмов (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Первый заместитель главы Минприроды Денис Храмов покинет свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«После 13 лет в Минприроды Денис Храмов решил сменить работу», — говорится в сообщении.

В Минприроды пожелали Храмову успехов в дальнейшей карьере. О том, кто может сменить его на посту, пока не сообщается.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Денис Храмов родился 9 июля 1975 года в Самаре. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», спустя два года получил степень магистра частного права.

С 2008 по 2011 под Храмов занимал пост директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды. В 2011 году был назначен на должность заместителя главы ведомства. Спустя три года был повышен до первого замглавы.

Он также в разное время занимал должности в Министерстве экономического развития и торговли России, в компаниях «Зарубежнефть» и «Дьюи энд ЛеБоф».

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