Из Минприроды уйдет первый замминистра Денис Храмов

Денис Храмов (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Первый заместитель главы Минприроды Денис Храмов покинет свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.

«После 13 лет в Минприроды Денис Храмов решил сменить работу», — говорится в сообщении.

В Минприроды пожелали Храмову успехов в дальнейшей карьере. О том, кто может сменить его на посту, пока не сообщается.

Минприроды вернет сотрудников центрального аппарата с удаленной работы Общество

Денис Храмов родился 9 июля 1975 года в Самаре. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», спустя два года получил степень магистра частного права.