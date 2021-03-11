Из Минприроды уйдет первый замминистра Денис Храмов
Первый заместитель главы Минприроды Денис Храмов покинет свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства.
«После 13 лет в Минприроды Денис Храмов решил сменить работу», — говорится в сообщении.
В Минприроды пожелали Храмову успехов в дальнейшей карьере. О том, кто может сменить его на посту, пока не сообщается.
Денис Храмов родился 9 июля 1975 года в Самаре. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция», спустя два года получил степень магистра частного права.