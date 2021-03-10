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Авария с топливом в Норильске ,  
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Путин поручил восстановить природу на средства штрафа «Норникелю»

Президент отметил, что эффективно потратить такую большую сумму на улучшение экологии Норильска в короткие сроки не получится, но в долгосрочной перспективе город должен получить эти средства на оздоровление природы
Норникель GMKN ₽23 052 +0,43% Купить
Фото: nornickel.ru
Фото: nornickel.ru

Средства от рекордного штрафа в размере 146 млрд руб., который «Норникель» уплатил за разлив дизельного топлива в мае 2020 года, должны быть направлены на улучшение экологической ситуации в Норильске и на прилегающих территориях. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.

«Можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет <...>. Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема [средств], прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и прилегающем регионе», — сказал президент, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Путин отметил, что такие ресурсы «сразу» использовать в одном регионе эффективно «вряд ли получится», поэтому деньги можно направлять на решение экологических проблем региона в целом. «Имея в виду, что в конечном итоге этот объем, 146 млрд руб., <...> будет направлен на Норильск», — резюмировал Путин.

Так президент прокомментировал доклад премьера о том, что штраф «Норникеля» уже зачислен в бюджет.

«Норникель» не будет обжаловать решение суда о штрафе ₽146 млрд
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«По информации Министерства финансов Российской Федерации, поступили все средства штрафа компании «Норильский никель». Соответственно, компания отказалась от дальнейших претензий. Хотел также сообщить вам, Владимир Владимирович, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт», — доложил Путину глава кабинета министров.

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Утром 10 марта «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, «дочка» «Норникеля») сообщила, что полностью выплатила рекордный штраф в размере 146,2 млрд руб. Из этой суммы 145,4 млрд руб. были выплачены в качестве возмещения вреда водным объектам и направлены в доход федерального бюджета, еще 684,9 млн руб. ушли в бюджет муниципального образования города Норильска как возмещение вреда почвам. Средства для выплаты штрафа были предоставлены «Норникелем».

Арбитражный суд Красноярского края оштрафовал «Норникель» на заседании 5 февраля, иск подало Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Представитель Генпрокуратуры тогда сообщил, что надзорные мероприятия по восстановлению экологической обстановки в Норильском промышленном районе будут продолжены. «Ключевым изменением после этого решения должно стать изменение отношения собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют свое производство. Необходимо вкладывать средства в модернизацию производства, внедрение наилучших доступных технологий, для того чтобы не допускать таких аварий. Гораздо дешевле модернизировать производство, чем возмещать ущерб в объеме 146 млрд руб.», — сказала тогда вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Норникель» решил не оспаривать это решение суда.

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года, из-за прорыва хранилища в почву и ближайшие водоемы вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива. Авария стала предметом разбирательства на совещании у президента Владимира Путина, после нее были возбуждены уголовные дела: о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.

Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб от разлива топлива в рекордные 147,78 млрд руб. (около $2 млрд), в том числе вред, причиненный водным объектам, — в 147,046 млрд руб., почве — еще в 738,6 млн руб.

Автор
Владислав Гордеев
Владимир Путин Норильск экология штраф
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