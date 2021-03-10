Путин поручил восстановить природу на средства штрафа «Норникелю»

Президент отметил, что эффективно потратить такую большую сумму на улучшение экологии Норильска в короткие сроки не получится, но в долгосрочной перспективе город должен получить эти средства на оздоровление природы

Фото: nornickel.ru

Средства от рекордного штрафа в размере 146 млрд руб., который «Норникель» уплатил за разлив дизельного топлива в мае 2020 года, должны быть направлены на улучшение экологической ситуации в Норильске и на прилегающих территориях. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, которое проходило в режиме видеоконференции.

«Можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет <...>. Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема [средств], прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и прилегающем регионе», — сказал президент, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину.

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Путин отметил, что такие ресурсы «сразу» использовать в одном регионе эффективно «вряд ли получится», поэтому деньги можно направлять на решение экологических проблем региона в целом. «Имея в виду, что в конечном итоге этот объем, 146 млрд руб., <...> будет направлен на Норильск», — резюмировал Путин.

Так президент прокомментировал доклад премьера о том, что штраф «Норникеля» уже зачислен в бюджет.