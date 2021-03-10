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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» выплатил рекордный штраф ₽146 млрд за разлив топлива

Почти вся сумма — ₽145 млрд — ушла в доход федерального бюджета, еще ₽684 млн были направлены в бюджет Норильска. Компания отказалась подавать апелляцию на решение суда о выплате штрафа, срок истек 5 марта
Норникель GMKN ₽23 182 +0,99% Купить
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, «дочка» «Норникеля») полностью выплатила рекордный штраф в размере 146,2 млрд руб., присужденный ей судом за разлив топлива под Норильском в мае 2020 года, говорится в сообщении компании.

Из этой суммы 145,4 млрд руб. были выплачены в качестве возмещения вреда водным объектам и направлены в доход федерального бюджета, еще 684,9 млн руб. ушли в бюджет муниципального образования города Норильска (возмещение вреда почвам).

Средства для выплаты штрафа были предоставлены «Норникелем».

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Разлив топлива произошел 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит НТЭК. Тогда из резервуара вытекла 21 т дизельного топлива, оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. В Ростехнадзоре в качестве причины называли слабые грунты, из-за которых нагрузка на сваи перераспределилась, основание просело и днище резервуара разрушилось.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,7 млрд руб., однако «Норникель» не согласился с такой оценкой и назвал ее завышенной. Компания оценивала ущерб в 21,4 млрд.

«Норникель» допустил отказ от обжалования рекордного штрафа в ₽146 млрд
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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В начале февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал НТЭК выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации.

После постановления суда в середине февраля «Норникель» предварительно решил не оспаривать штраф, заявив, что это не соответствует интересам компании. Срок подачи апелляции на решение суда истек в начале марта.

Глава компании Владимир Потанин заявлял, что решение суда стало уроком для «Норникеля». «Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — отмечал он.

Авторы
Мария Лисицына, Светлана Бурмистрова
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