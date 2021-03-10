«Норникель» выплатил рекордный штраф ₽146 млрд за разлив топлива

Почти вся сумма — ₽145 млрд — ушла в доход федерального бюджета, еще ₽684 млн были направлены в бюджет Норильска. Компания отказалась подавать апелляцию на решение суда о выплате штрафа, срок истек 5 марта

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«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, «дочка» «Норникеля») полностью выплатила рекордный штраф в размере 146,2 млрд руб., присужденный ей судом за разлив топлива под Норильском в мае 2020 года, говорится в сообщении компании.

Из этой суммы 145,4 млрд руб. были выплачены в качестве возмещения вреда водным объектам и направлены в доход федерального бюджета, еще 684,9 млн руб. ушли в бюджет муниципального образования города Норильска (возмещение вреда почвам).

Средства для выплаты штрафа были предоставлены «Норникелем».

Разлив топлива произошел 29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит НТЭК. Тогда из резервуара вытекла 21 т дизельного топлива, оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. В Ростехнадзоре в качестве причины называли слабые грунты, из-за которых нагрузка на сваи перераспределилась, основание просело и днище резервуара разрушилось.