Гинцбург назвал отличие вакцины «Спутник V» от вакцины AstraZeneca

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Различие между российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» и вакциной AstraZeneca заключается в технологии очистки вакцины. Об этом директор разработавшего отечественный препарат Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью «Известиям».

«Мне кажется, степень очистки. Вот если они будут чистить так же хорошо, как в России (мы готовы предоставить им все секреты добровольно), то цена у них повысится, а все проблемы уйдут», — сказал Гинцбург.

По его словам, контракты на поставки недорогой вакцины, разработанной AstraZeneca, заключались в начале пандемии, когда препарат еще не был готов. «Но чудес не бывает. Значит, было в технологии что-то, скажем так, «оригинальное», — считает Гинцбург. «Цена не на последнем месте, когда масштабируется препарат на миллиарды доз», — отметил он.

Вакцины «Спутник V» и AstraZeneca представляют собой двухкомпонентные векторные вакцины на основе аденовирусов. Однако производитель «Спутник V» использует аденовирусы человека, в то время как AstraZeneca разработана на основе аденовируса шимпанзе.

Эффективность российского препарата составляет, согласно сообщению разработчика, составляет 91,6%, а англо-шведского аналога — 70,4%.

Российская вакцина была зарегистрирована Минздравом 11 августа 2020 года.