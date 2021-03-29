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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург назвал отличие вакцины «Спутник V» от вакцины AstraZeneca

Фото: Bruna Prado / AP
Фото: Bruna Prado / AP

Различие между российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V» и вакциной AstraZeneca заключается в технологии очистки вакцины. Об этом директор разработавшего отечественный препарат Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью «Известиям».

«Мне кажется, степень очистки. Вот если они будут чистить так же хорошо, как в России (мы готовы предоставить им все секреты добровольно), то цена у них повысится, а все проблемы уйдут», — сказал Гинцбург.

По его словам, контракты на поставки недорогой вакцины, разработанной AstraZeneca, заключались в начале пандемии, когда препарат еще не был готов. «Но чудес не бывает. Значит, было в технологии что-то, скажем так, «оригинальное», — считает Гинцбург. «Цена не на последнем месте, когда масштабируется препарат на миллиарды доз», — отметил он.

Вакцины «Спутник V» и AstraZeneca представляют собой двухкомпонентные векторные вакцины на основе аденовирусов. Однако производитель «Спутник V» использует аденовирусы человека, в то время как AstraZeneca разработана на основе аденовируса шимпанзе.

Эффективность российского препарата составляет, согласно сообщению разработчика, составляет 91,6%, а англо-шведского аналога — 70,4%.
Российская вакцина была зарегистрирована Минздравом 11 августа 2020 года.

Масштабная бесплатная вакцинация россиян от коронавируса началась в январе 2021 года. Как сообщал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, цена «Спутника V» за рубежом составляет менее $10 за одну дозу. При поддержке этой организации была разработана вакцина.

Ученые нашли возможную связь тромбоэмболии и вакцины AstraZeneca
Общество
Фото:Marco Passaro / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В конце января применение вакцины AstraZeneca было одобрено на территории ЕС. Ее цена за одну дозу составляет от $4 до $5.

В середине марта в отношении вакцины AstraZeneca разгорелся скандал, связанный с возникновением тромбов у тех, кто получил прививку.

Позднее Всемирная организация здравоохранения выпустила заявление, в котором напомнила, что венозная тромбоэмболия, которую в некоторых странах сочли возможным побочным эффектом вакцины от AstraZeneca — одно из самых распространенных заболеваний в мире. Прямой связи между ними может и не быть, а польза от ее применения превосходит риски, отметили в организации. Безопасность вакцины также подтвердил европейский регулятор лекарственных средств — EMA.

вакцины Спутник V AstraZeneca Александр Гинцбург
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