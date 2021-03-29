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Общество ,  
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В Египте назвали возможную дату разгрузки контейнеровоза в Суэцком канале

Разгрузка контейнеровоза Ever Given, который 23 марта перекрыл Суэцкий канал, может начаться во вторник, 30 марта. Об этом сообщил советник президента Египта по вопросам морских портов Мохаб Мамиш в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Разгрузка контейнеровоза начнется послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна с помощью буксиров», — заявил Мамиш.

Президент Египта поручил разгрузить перекрывшее Суэцкий канал судно
Общество
Фото:Satellogic / Reuters

По словам чиновника, для разгрузки судна необходимо подогнать плавучие средства, чтобы перетащить на них контейнеры.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале.
По данным властей, ситуация с судном улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, его удалось сдвинуть на четыре метра.

400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный компанией Evergreen, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала, в шести морских милях от его южного входа, во вторник, 23 марта. Судно перегородило водную артерию, полностью заблокировав судоходство. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.

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В результате происшествия у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в $10 млрд. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.

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