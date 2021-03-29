В Египте назвали возможную дату разгрузки контейнеровоза в Суэцком канале

Разгрузка контейнеровоза Ever Given, который 23 марта перекрыл Суэцкий канал, может начаться во вторник, 30 марта. Об этом сообщил советник президента Египта по вопросам морских портов Мохаб Мамиш в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Разгрузка контейнеровоза начнется послезавтра, то есть во вторник, после того как будут исчерпаны все возможности для вытягивания судна с помощью буксиров», — заявил Мамиш.

По словам чиновника, для разгрузки судна необходимо подогнать плавучие средства, чтобы перетащить на них контейнеры.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале.

По данным властей, ситуация с судном улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, его удалось сдвинуть на четыре метра.