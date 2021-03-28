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Рогозин опубликовал свежий снимок Суэцкого канала из космоса

Фото: Rogozin / Twitter
Фото: Rogozin / Twitter

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал спутниковую фотографию контейнеровоза Ever Given, застрявшего в Суэцком канале. Фотография опубликована в его Twitter.

«Суэцкий канал, съемка спутником «Ресурс-П». Суперконтейнеровоз пока на мели», — написал Рогозин.

Контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале несколько дней назад. Судно перегородило водную артерию, полностью заблокировав судоходство. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.

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Фото:Satellogic / Reuters

Сейчас вокруг судна продолжают дноуглубительные работы. В результате применения земснарядов удалось извлечь 27 тыс. куб. м песка на глубине почти 20 м. По данным управления Суэцким каналом, из-за его блокировки Египет теряет около $14 млн в день. В районе канала скопилось около 300 судов.

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