Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 14:43 Врио пензенского губернатора отправил правительство в отставку Политика, 14:37 «Транснефть», Ozon, QIWI, Micron: за чьими отчетами следить на неделе Инвестиции, 14:24 Путин объяснил отказ прививаться публично нежеланием «обезьянничать» Общество, 14:17 Цзю назвал позднее время одной из причин поражения Поветкина от Уайта Спорт, 14:10 Путин оценил сроки отмены коронавирусных ограничений Общество, 14:08 Жителю Солнечногорска предъявили обвинение в убийстве школьника Общество, 14:07 «Необитаемая Земля»: хоррор-путеводитель по ближайшему будущему России Зеленая экономика, 14:00  Правозащитники сообщили о состоянии Навального после жалоб на боль в ноге Общество, 13:55 Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 13:54 В Египте оценили ежедневные потери из-за блокировки Суэцкого канала Экономика, 13:49 Цзю посоветовал Поветкину завершить карьеру после поражения от Уайта Спорт, 13:48 Экс-чемпион мира по боксу призвал Поветкина завершить карьеру Спорт, 13:30 «Пора уходить». Что говорили после поражения Поветкина нокаутом Спорт, 13:17
Дело пензенского губернатора ,  
0 

Врио пензенского губернатора отправил правительство в отставку

Олег Мельниченко
Олег Мельниченко (Фото: pnzreg.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку правительство региона. Соответствующее постановление опубликовано сайте регионального правительства.

«Постановляю: объявить об отставке правительства Пензенской области», — говорится в документе. 

Правительство будет исполнять свои полномочия до формирования нового состава. 

Врио главы Пензенской области пообещал новую этику после истории с часами
Политика
Олег Мельниченко

26 мартаМельниченко был назначен президентом врио пензенского губернатора после того, как прежнего главу региона Ивана Белозерцева Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия. О том, что регион возглавит председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Мельниченко, ранее сообщали источники РБК.

Ивана Белозерцева, руководившего Пензенской областью с осени 2015 года, задержали 21 марта. СК предъявил ему обвинение в получении взяток. По версии следствия, через посредников он получил деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. За это Белозерцев оказывал содействие группе компаний «Биотэк», поставлявшей лекарства медучреждениям региона.

Кроме него по делу проходят также глава фармхолдинга «Биотэк», бывший сенатор и продюсер Николая Баскова Борис Шпигель, а также генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. СК сообщил, что за свои услуги бывший губернатор получил от Шпигеля автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. В доме Белозерцева при обыске обнаружили более 300 млн руб. наличными. Экс-глава региона арестован на два месяца.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Лого за $35: как Nike нашел свое «лицо» — знаменитую галочку-свуш Математик, обыгравший Уолл-стрит: правила инвестирования Джима Саймонса

Выборы нового пензенского губернатора должны пройти в единый день голосования 19 сентября.

Пензенская область губернатор Иван Белозерцев Олег Мельниченко отставка правительство
Материалы по теме
Шпигель сравнил себя с Магнитским и допустил смерть в СИЗО
Общество
Памфилова напомнила о нарушениях на выборах пензенского губернатора
Политика
Белозерцева убрали из списка членов президиума на сайте отделения ЕР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter