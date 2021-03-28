Врио пензенского губернатора отправил правительство в отставку

Ивана Белозерцева, руководившего Пензенской областью с осени 2015 года, задержали 21 марта. СК предъявил ему обвинение в получении взяток. По версии следствия, через посредников он получил деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. За это Белозерцев оказывал содействие группе компаний «Биотэк», поставлявшей лекарства медучреждениям региона.

Кроме него по делу проходят также глава фармхолдинга «Биотэк», бывший сенатор и продюсер Николая Баскова Борис Шпигель, а также генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. СК сообщил, что за свои услуги бывший губернатор получил от Шпигеля автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. В доме Белозерцева при обыске обнаружили более 300 млн руб. наличными. Экс-глава региона арестован на два месяца.

Выборы нового пензенского губернатора должны пройти в единый день голосования 19 сентября.