Врио пензенского губернатора отправил правительство в отставку
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку правительство региона. Соответствующее постановление опубликовано сайте регионального правительства.
«Постановляю: объявить об отставке правительства Пензенской области», — говорится в документе.
Правительство будет исполнять свои полномочия до формирования нового состава.
26 мартаМельниченко был назначен президентом врио пензенского губернатора после того, как прежнего главу региона Ивана Белозерцева Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия. О том, что регион возглавит председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Мельниченко, ранее сообщали источники РБК.