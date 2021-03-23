Путин уволил арестованного пензенского губернатора из-за утраты доверия

Иван Белозерцев возглавлял Пензенскую область последние пять с половиной лет. По данным источников РБК, следующим губернатором региона может стать сенатор Олег Мельниченко

Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке в связи с утратой доверия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого ранее арестовали по подозрению во взятках. Об этом говорится на сайте Кремля.

Там сказано, что основанием для увольнения губернатора является пп. «г» п. 1 ст. 19 федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Ранее о возможном появлении такого указа говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего. Что касается сути обвинений — в настоящий момент это дело правоохранительных органов. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать», — заявил Песков в понедельник, 22 марта.

По данным источников РБК, близких к администрации президента, наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области является глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Выборы нового главы региона должны пройти в единый день голосования 19 сентября, одновременно с выборами в Государственную думу.