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Дело пензенского губернатора ,  
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Путин уволил арестованного пензенского губернатора из-за утраты доверия

Иван Белозерцев возглавлял Пензенскую область последние пять с половиной лет. По данным источников РБК, следующим губернатором региона может стать сенатор Олег Мельниченко
Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке в связи с утратой доверия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого ранее арестовали по подозрению во взятках. Об этом говорится на сайте Кремля.

Там сказано, что основанием для увольнения губернатора является пп. «г» п. 1 ст. 19 федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Ранее о возможном появлении такого указа говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент получал соответствующие доклады, он в курсе произошедшего. Что касается сути обвинений — в настоящий момент это дело правоохранительных органов. Пока мы не видели указа президента об утрате доверия, но этого нельзя исключать», — заявил Песков в понедельник, 22 марта.

По данным источников РБК, близких к администрации президента, наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора Пензенской области является глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Выборы нового главы региона должны пройти в единый день голосования 19 сентября, одновременно с выборами в Государственную думу.

Ивана Белозерцева задержали утром 21 марта, на следующий день СК предъявил ему обвинения. По версии следователей, он через посредников получил деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», которая поставляла лекарства медучреждениям региона.

Помимо него под стражу были также взяты глава фармхолдинга «Биотэк», бывший сенатор и продюсер Николая Баскова Борис Шпигель, а также генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

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Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
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По данным следствия, за услуги Шпигель передал губернатору автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Дома у Белозерцева при обыске нашли более 300 млн руб. наличными. Следователи попросили Басманный суд арестовать фигурантов дела на два месяца.

Сам Белозерцев, по словам члена столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марины Литвинович, утверждает, что не знал истинную стоимость подаренных ему часов. Экс-губернатор сообщил, что хотел их вернуть, но ему помешала пандемия коронавируса.

По словам Литвинович, Белозерцев рассказал, что он хорошо работал, все госпрограммы выполнял и претензий к нему не было. «И вообще, говорит, я — патриот», — написала член ОНК.

В июле прошлого года по причине утраты доверия был уволен губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Это произошло через полторы недели после того, как Фургала арестовали по подозрению в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского в 2004–2005 годах.

Белозерцев возглавлял Пензенскую область с сентября 2015 года. Он дважды избирался главой региона. В последний раз это произошло в 2020 году. В единый день голосования Белозерцева поддержали более 78% избирателей. Уже после задержания СК по Пензенской области предъявил бывшему председателю участковой избирательной комиссии Пензенской области обвинение в фальсификации итогов голосования 2020 года. Следователи зафиксировали вброс бюллетеней.

Автор
Артем Филипенок
Иван Белозерцев Пензенская область Владимир Путин
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