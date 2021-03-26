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Дело пензенского губернатора ,  
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Путин назначил нового главу Пензенской области

Врио главы региона стал сенатор Олег Мельниченко. Ранее о том, что он рассматривается в качестве кандидата на эту должность, сообщали источники РБК
Владимир Путин и Олег Мельниченко
Владимир Путин и Олег Мельниченко (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, сообщает пресс-служба Кремля.

О том, что Мельниченко является одним из наиболее вероятных кандидатов на должность главы региона, ранее сообщали источники РБК, близкие к администрации президента, и собеседники в верхней палате парламента.

«Вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей, доверием жителей области», — заявил Путин на встрече с новым врио главы Пензенской области, которая прошла по видеосвязи (цитата по «РИА Новости»). Мельниченко в ответ сказал, что понимает, что «авторитет с должностью не передается».

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<p>Олег Мельниченко</p>

Мельниченко позже заявил ТАСС, что пойдет на выборы губернатора региона от «Единой России« в сентябре. Главными задачами на новой должности он назвал реализацию нацпроектов, борьбу с коронавирусом и организацию прививочной кампании, «противопаводковые мероприятия, подготовка к посевному сезону, пожароопасному периоду».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко положительно оценила назначение Мельниченко. «За время совместной работы в Совете Федераций у меня было достаточно возможностей убедиться в том, что он — блестящий профессионал», — говорится в ее комментарии, поступившем в РБК. Мельниченко хорошо знает регион, «это позволит ему оперативно включиться в управление областью», считает Матвиенко.

С 2015 года пост пензенского губернатора занимал Иван Белозерцев, он дважды избирался на эту должность. 23 марта Путин подписал указ о его отставке в связи с утратой доверия. Это произошло после того, как Белозерцева задержали по уголовному делу о коррупции. Следственный комитет предъявил ему обвинение во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы).

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По версии следствия, Белозерцев получил через посредников деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», которая поставляла лекарства медучреждениям региона. Речь в том числе идет о 20 млн руб. наличными, автомобиле Mercedes Benz и часах Breguet, говорили источники РБК. 22 марта его арестовали на два месяца. Помимо этого, дома у Белозерцева обнаружили свыше 300 млн руб. наличными.

Сам Белозерцев не признал вину. Как рассказывала член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович со ссылкой на экс-губернатора, он собирался вернуть часы, как только узнал их стоимость, но не смог из-за пандемии коронавируса.

В рамках этого дела суд также арестовал главу «Биотэка» Бориса Шпигеля и его жену Евгению, заместителя директора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова, водителя представительства Геннадия Маркова и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. 26 марта адвокаты Белозерцева и Шпигеля обжаловали арест.

Мельниченко в 1997 году окончил Пензенский пединститут им. Белинского, затем получил образование в Пензенском государственном университете. С 2006 года занимал различные должности в правительстве Пензенской области, был заместителем полпреда президента в Приволжском федеральном округе; . В сентябре 2017-го был избран депутатом областного заксобрания от регионального отделения «Единой России», в том же месяце стал представителем парламента Пензенской области в Совфеде.

Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Пензенская область Олег Мельниченко Иван Белозерцев Владимир Путин губернатор
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