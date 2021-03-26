Путин назначил нового главу Пензенской области

Врио главы региона стал сенатор Олег Мельниченко. Ранее о том, что он рассматривается в качестве кандидата на эту должность, сообщали источники РБК

Владимир Путин и Олег Мельниченко (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, сообщает пресс-служба Кремля.

О том, что Мельниченко является одним из наиболее вероятных кандидатов на должность главы региона, ранее сообщали источники РБК, близкие к администрации президента, и собеседники в верхней палате парламента.

«Вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей, доверием жителей области», — заявил Путин на встрече с новым врио главы Пензенской области, которая прошла по видеосвязи (цитата по «РИА Новости»). Мельниченко в ответ сказал, что понимает, что «авторитет с должностью не передается».

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Мельниченко позже заявил ТАСС, что пойдет на выборы губернатора региона от «Единой России« в сентябре. Главными задачами на новой должности он назвал реализацию нацпроектов, борьбу с коронавирусом и организацию прививочной кампании, «противопаводковые мероприятия, подготовка к посевному сезону, пожароопасному периоду».