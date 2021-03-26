Защита Белозерцева и Шпигеля обжаловала арест

Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по делу о взятках, подала апелляционную жалобу на его арест. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Шуварин.

«Просим смягчить меру пресечения. Считаем, что постановление суда принято с существенными нарушениями УПК», — сказал он.

В пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили РБК, что 25 марта зарегистрировали апелляционную жалобу, однако суд еще не назначен.

Также арест обжаловала защита главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, арестованного по делу Белозерцева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.