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Дело пензенского губернатора ,  
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Защита Белозерцева и Шпигеля обжаловала арест

Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: пресс-служба Басманного суда)

Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, арестованного по делу о взятках, подала апелляционную жалобу на его арест. Об этом РБК сообщил адвокат Алексей Шуварин.

«Просим смягчить меру пресечения. Считаем, что постановление суда принято с существенными нарушениями УПК», — сказал он.

В пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили РБК, что 25 марта зарегистрировали апелляционную жалобу, однако суд еще не назначен.

Также арест обжаловала защита главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, арестованного по делу Белозерцева. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

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Белозерцева задержали 21 марта. СК предъявил ему обвинение в получении взятки на общую сумму 31 млн руб. По версии следствия, взятку дал Шпигель в обмен на предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», которая поставляла лекарства медучреждениям региона. Позднее их и других фигурантов дела — жену Шпигеля Евгению, заместителя директора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова, водителя представительства Геннадия Маркова и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова — арестовали.

23 марта президент России Владимир Путин уволил Белозерцева в связи с утратой доверия.

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Белозерцев возглавлял Пензенскую область с сентября 2015 года. В 2020 году он вновь переизбрался на эту должность, его поддержали более 78% избирателей.

Иван Белозерцев Борис Шпигель Басманный суд губернатор новости
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