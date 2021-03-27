Врио главы Пензенской области пообещал новую этику после истории с часами

Назначенный на место арестованного за взятку Ивана Белозерцева врио главы Пензенской области Олег Мельниченко рассказал РБК, как будет внедрять новую этику для госслужащих региона

Олег Мельниченко (Фото: pnzreg.ru)

В интервью РБК врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, вчера назначенный на эту должность президентом, рассказал о ближайших рабочих планах. Помимо прочего, он заявил, что уделит особое внимание этике госслужащих и борьбе с коррупцией.

«Вишенка на торте — это особые требования к этике государственных служащих, — уточнил он. — Безусловно, это предупреждение о том, что любые коррупционные проявления, любые нарушения в части проведения торгов государственного контрактирования будут чреваты увольнением госслужащих и привлечением их к ответственности». Если нарушения будут обнаружены, то по каждому конкретному служащему будет приниматься отдельное решение, подчеркнул Мельниченко. По его словам, сейчас одна из основных его задач — это выстроить работу региональных властей таким образом, чтобы инвестиционный климат «был абсолютно прозрачным и чтобы коррупционная составляющая не мешала развиваться инвестиционному процессу в регионе».

Также новый врио рассказал, что у него есть и другие долгосрочные планы. В частности, создать два госоргана — совет по инвестициям и инновациям и совет по развитию гражданского общества. Председатели обоих органов войдут в состав обновленного регионального правительства, сказал врио. В первый из советов будут включены представители бизнеса, второй объединит людей из некоммерческих организаций. Также Мельниченко планирует сформировать пул внештатных советников, в который войдут руководители региональных и городских властей, находящиеся на пенсии. «Это будет совещательный орган, чтобы вырабатывать какую-то политику, для того чтобы они делились опытом, чтобы была преемственность управленческих институтов», — рассказал он РБК.

В краткосрочной перспективе Мельниченко на новом посту планирует заняться реализацией прививочной кампании против COVID-19, реализацией приоритетных национальных проектов, борьбой с паводками, посевной и так далее.