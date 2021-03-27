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Врио главы Пензенской области пообещал новую этику после истории с часами

Назначенный на место арестованного за взятку Ивана Белозерцева врио главы Пензенской области Олег Мельниченко рассказал РБК, как будет внедрять новую этику для госслужащих региона
Олег Мельниченко
Олег Мельниченко (Фото: pnzreg.ru)

В интервью РБК врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, вчера назначенный на эту должность президентом, рассказал о ближайших рабочих планах. Помимо прочего, он заявил, что уделит особое внимание этике госслужащих и борьбе с коррупцией.

«Вишенка на торте — это особые требования к этике государственных служащих, — уточнил он. — Безусловно, это предупреждение о том, что любые коррупционные проявления, любые нарушения в части проведения торгов государственного контрактирования будут чреваты увольнением госслужащих и привлечением их к ответственности». Если нарушения будут обнаружены, то по каждому конкретному служащему будет приниматься отдельное решение, подчеркнул Мельниченко. По его словам, сейчас одна из основных его задач — это выстроить работу региональных властей таким образом, чтобы инвестиционный климат «был абсолютно прозрачным и чтобы коррупционная составляющая не мешала развиваться инвестиционному процессу в регионе».

Новый глава Пензенской области — РБК: «Произошедшее вызвало удивление»
Политика
Олег Мельниченко

Также новый врио рассказал, что у него есть и другие долгосрочные планы. В частности, создать два госоргана — совет по инвестициям и инновациям и совет по развитию гражданского общества. Председатели обоих органов войдут в состав обновленного регионального правительства, сказал врио. В первый из советов будут включены представители бизнеса, второй объединит людей из некоммерческих организаций. Также Мельниченко планирует сформировать пул внештатных советников, в который войдут руководители региональных и городских властей, находящиеся на пенсии. «Это будет совещательный орган, чтобы вырабатывать какую-то политику, для того чтобы они делились опытом, чтобы была преемственность управленческих институтов», — рассказал он РБК.

В краткосрочной перспективе Мельниченко на новом посту планирует заняться реализацией прививочной кампании против COVID-19, реализацией приоритетных национальных проектов, борьбой с паводками, посевной и так далее.

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Его предшественник на посту Иван Белозерцев был задержан 21 марта, ему предъявлено обвинение в получении взятки на общую сумму 31 млн руб. Также по делу задержан руководитель группы фармацевтических компаний «Биотэк» и бывший сенатор от региона Борис Шпигель и связанные с ним люди. Согласно версии следствия, Белозерцев получил взятку от посредников за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», поставлявшей лекарства медучреждениям региона. Экс-губернатор решением суда арестован на два месяца, свою вину он не признает. В интервью РБК Мельниченко рассказал, что у него произошедшее с Белозерцевым вызвало «огромное удивление».

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У Белозерцева при обыске нашли часы Breguet стоимостью 5,7 млн руб., следствие сочло их частью взятки. Экс-губернатор настаивает, что собрался вернуть их дарителю, Шпигелю, как только узнал об их стоимости, но не успел сделать это до задержания. Шпигель же рассказал, что глава региона подарил ему на Новый год корзинку с фруктами, на что бизнесмен и решил ответить подарком в виде часов. «Я их купил еще в 2001 году. Я с водителем отправил эти часы в подарок. Он потом мне позвонил и говорит, что это очень дорогие часы, он не может принять их и хочет их вернуть. Но я уехал в Израиль на лечение, и мы так и не встретились», — заключил Шпигель.

Автор
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
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