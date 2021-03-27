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Глава ЛНР заявил о перспективах вхождения Донбасса в состав России

Леонид Пасечник
Леонид Пасечник (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил уверенность в том, что Донбасс в будущем войдет в состав России, передает «РИА Новости».

«У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — сказал Пасечник.

По его словам, республики «движутся в правильном направлении». Он указал на необходимость бороться, чтобы добиться вхождения республик в состав России.

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Фото:РИА Новости

Пасечник добавил, что ЛНР и ДНР «фактически уже» с Россией. Он напомнил о гуманитарной и экономической помощи, которую Москва оказывает двум республикам.

«Гуманитарные конвои, «белые Камазы» уже стали символом братской помощи России Донбассу», — заключил глава ЛНР.

ДНР и ЛНР — два непризнанных образования, находящиеся на территориях Луганской и Донецкой областей Украины. Об их образовании сторонники федерализации Украины заявили в апреле 2014 года. Провозглашение независимости республик стало поводом для военных действие на востоке страны.

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В июле прошлого года о скором вхождении в состав России заявлял первый премьер-министр ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Представитель президента России Дмитрий Песков тогда сказал, что не располагает информацией насчет «каких-то шагов в сторону России» со стороны республик.

После этого партия «За правду», которую возглавляет писатель Захар Прилепин, опубликовала программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России ДНР, ЛНР, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии.

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