Глава ЛНР заявил о перспективах вхождения Донбасса в состав России

Леонид Пасечник (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник выразил уверенность в том, что Донбасс в будущем войдет в состав России, передает «РИА Новости».

«У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — сказал Пасечник.

По его словам, республики «движутся в правильном направлении». Он указал на необходимость бороться, чтобы добиться вхождения республик в состав России.

Пасечник добавил, что ЛНР и ДНР «фактически уже» с Россией. Он напомнил о гуманитарной и экономической помощи, которую Москва оказывает двум республикам.