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Экс-глава ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Такой вывод Александр Бородай сделал на фоне прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, ДНР и ЛНР уже де-факто являются частью России
Александр Бородай
Александр Бородай (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай во время съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге заявил, что в скором времени ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) войдут в состав России.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — сказал он (цитата по «Страна.ua).

Также Бородай затронул тему прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию, в котором принимали участие жители ДНР и ЛНР, имеющие российские паспорта. «Конечно, мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в Конституцию это очень важный шаг», — считает экс-глава ДНР.

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Фото: Александр Рекун / Global Look Press

В середине июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские договоренности по ситуации в Донбассе все еще существуют, однако держатся лишь на зарубежных гарантиях. По словам главы МИДа, Киев использует метод «наступательной дипломатии», постоянно навязывая свою повестку дня и заставляя Россию реагировать.

«Это, по нашему мнению, единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия в конце концов будет вынуждена идти на конструктив, потому что она тоже действует не в изоляции и ее доводы о том, что Украина является неконструктивной, не хочет урегулирования и нарушает «Минск», выглядят просто абсурдно не сами по себе, а на фоне того, как мы действуем», — отметил он.

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Также Кулеба добавил, что основной вопрос на переговорах с Россией, на каких условиях контролируемые ополченцами районы Донецкой и Луганской областей вернутся в состав Украины.

Накануне, 4 июля, украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Москва потребовала от Киева предоставить до 6 июля закон об особом статусе Донбасса, сказал, что Украина является независимой страной, поэтому никто на международной арене не может от нее ничего требовать. «Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой», — отметил глава государства.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ДНР и ЛНР, Александр Бородай, Донбасс
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