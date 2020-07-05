Экс-глава ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Такой вывод Александр Бородай сделал на фоне прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию. По его словам, ДНР и ЛНР уже де-факто являются частью России

Александр Бородай (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Первый премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай во время съезда российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге заявил, что в скором времени ДНР и самопровозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) войдут в состав России.

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — сказал он (цитата по «Страна.ua).

Также Бородай затронул тему прошедшего в России голосования по поправкам в Конституцию, в котором принимали участие жители ДНР и ЛНР, имеющие российские паспорта. «Конечно, мы делаем шаги вперед и голосование по поправкам в Конституцию это очень важный шаг», — считает экс-глава ДНР.

В середине июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минские договоренности по ситуации в Донбассе все еще существуют, однако держатся лишь на зарубежных гарантиях. По словам главы МИДа, Киев использует метод «наступательной дипломатии», постоянно навязывая свою повестку дня и заставляя Россию реагировать.