Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Инвестиции, 06 июл, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Инвестиции, 06 июл, 13:44
В Японии из-за ливней погибли более 50 человек Общество, 07:33 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 07:29 Отец российского легкоатлета объяснил планы сына сменить гражданство Спорт, 07:24 Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса Политика, 07:06 Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая Политика, 07:00 Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии Экономика, 06:42 Почему деньги уходят в онлайн-торговлю РБК и #CloudMTS, 06:41 Прокуратура Боливии обвинила экс-президента Моралеса в терроризме Политика, 06:09 «Траст» и владелец ГК «ПИК» Гордеев урегулировали претензии на ₽10 млрд Финансы, 06:00 Эксперты назвали самые высокооплачиваемые работы на «удаленке» Общество, 05:50 Счетная палата проверит работу госорганов по поддержке граждан в пандемию Экономика, 05:48 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 05:26 Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19 Общество, 05:04 Минобороны показало видео с испытателями вакцины от коронавируса Общество, 05:00
Политика ,  
0 

Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России само провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии. Программа опубликована на сайте партии.

«За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.

«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов Российской Федерации», — говорится в программе партии.

Минюст разрешил партии Прилепина участвовать в выборах
Политика
Захар Прилепин

Ранее бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что Донбасс в скором времени войдет в состав России. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает такой информацией, а российские паспорта жителям самопровозглашенных республик выдавались из «сугубо гуманитарных соображений».

Захар Прилепин принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, до июля 2018 года он занимал должность заместителя командира батальона армии ДНР.

Партия «За правду» была создана 1 февраля 2020 года на основе одноименного общественного движения. В мае Минюст зарегистрировал разрешил ей участвовать в выборах.

Пресс-секретарь партии Елизавета Кондакова говорила РБК, что «За правду» в сентябре 2020 года планирует принять участие в выборах в законодательные собрания 11 регионов страны, а также в выборах в Тамбовскую городскую думу. В следующем году партия намерена участвовать в выборах в Госдуму и во всех других избирательных процессах.

Теги: Захар Прилепин, референдум
Материалы по теме
Минюст разрешил партии Прилепина участвовать в выборах
Политика
Прилепин стал председателем новой партии «За правду»
Общество
Прилепин объяснил решение создать политическое движение
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter