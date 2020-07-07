Партия Прилепина предложила провести референдум о присоединении Донбасса

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России само провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики (ПМР), Абхазии и Южной Осетии. Программа опубликована на сайте партии.

«За правду» выступает с инициативой закрепить в Конституции норму, которая позволяет присоединять к стране любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России.

«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов Российской Федерации», — говорится в программе партии.

Ранее бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай заявил, что Донбасс в скором времени войдет в состав России. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает такой информацией, а российские паспорта жителям самопровозглашенных республик выдавались из «сугубо гуманитарных соображений».