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В ЛНР заявили о прибытии членов «Правого сектора» в Донбасс

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Участники «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) приехали к линии соприкосновения на контролируемой Киевом территории Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий, его слова передает «Луганский информационный центр».

«По сообщениям местных жителей, 21 марта в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ замечены две группы боевиков националистической организации «Правый сектор», имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции», — рассказал Осадчий.

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По его словам, в районе населенного пункта Станица Луганская участники «Правого сектора» развернули мобильный блокпост с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения. Представитель народной милиции добавил, что националисты пытались завербовать потенциальных информаторов.

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