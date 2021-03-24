Иван Белозерцев (Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Правительство Пензенской области ушло в отставку после увольнения губернатора региона Ивана Белозерцева, арестованного по подозрению в коррупции. Об этом сообщила РБК начальник управления пресс-службы губернатора области Дина Черемушкина.

«Решение президента России об отрешении губернатора от должности влечет за собой отставку правительства. Оно уже в отставке, но в этом случае продолжает действовать до формирования нового состава», — сказала она.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Белозерцева в связи с утратой доверия.

Выборы нового главы региона должны пройти в единый день голосования 19 сентября, одновременно с выборами в Государственную думу. Близкие к администрации президента источники РБК назвали наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора региона главу комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко.