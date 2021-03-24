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Дело пензенского губернатора ,  
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Правительство Пензенской области ушло в отставку

Иван Белозерцев
Иван Белозерцев (Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС)

Правительство Пензенской области ушло в отставку после увольнения губернатора региона Ивана Белозерцева, арестованного по подозрению в коррупции. Об этом сообщила РБК начальник управления пресс-службы губернатора области Дина Черемушкина.

«Решение президента России об отрешении губернатора от должности влечет за собой отставку правительства. Оно уже в отставке, но в этом случае продолжает действовать до формирования нового состава», — сказала она.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Белозерцева в связи с утратой доверия.

Выборы нового главы региона должны пройти в единый день голосования 19 сентября, одновременно с выборами в Государственную думу. Близкие к администрации президента источники РБК назвали наиболее вероятным кандидатом на место врио губернатора региона главу комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олега Мельниченко.

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Иван Белозерцев

Белозерцева задержали утром 21 марта и вечером доставили в Москву. На следующий день Басманный суд столицы арестовал его на два месяца.

В рамках этого дела суд также заключил под стражу заместителя директора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова, водителя представительства Геннадия Маркова, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также главу фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и его жену Евгению.

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По версии следствия, губернатор через посредников получил деньги и ценности на общую сумму 31 млн руб. за предоставление «конкурентных преимуществ» группе компаний «Биотэк», которая поставляла лекарства медучреждениям региона.

В СК сообщили, что за услуги Шпигель передал губернатору автомобиль Mercedes Benz V250d и часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. Помимо этого, дома у Белозерцева обнаружили свыше 300 млн руб. наличными.

Сам Белозерцев отрицает вину. Он рассказал члену столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марине Литвинович, что собирался вернуть часы, как только узнал их стоимость, но ему помешала пандемия коронавируса.

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