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В НАТО заявили об отсутствии единого взгляда на «Северный поток-2»

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Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

У НАТО нет единой позиции относительно будущего газопровода «Северный поток-2». Об этом по итогам заседания министров иностранных дел альянса заявил председатель организации Йенс Столтенберг. Трансляция велась на YouTube-канале НАТО.

«Реальность такова, что поскольку НАТО основано на консенсусе, а союзники НАТО не приняли решение насчет «Северного потока-2», мы решили сфокусироваться на том, как диверсифицировать поставки и решить проблемы с энергоснабжением. Но у нас нет позиции в отношении «Северного потока-2», — сообщил Столтенберг.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

По его словам, этот вопрос поднимается в течение нескольких лет. В альянсе есть страны, которые настроены критически к российско-европейскому газовому проекту, но есть и члены альянса с противоположным взглядом.

США ввели санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 года. Они предусматривают блокировку американских активов компаний, которые сотрудничают с проектом. Кроме того, представители таких предприятий не смогут въехать в США.

С 1 января этого года вступили в силу новые санкции, принятые конгрессом США в отношении «Северного потока-2». В частности, они предусматривают запрет на участие в проекте компаний, которые предоставляют страховые и сертификационные услуги.

Санкции неоднократно критиковали в Европе. В 2019 году канцлер Ангела Меркель назвала решение США вмешательством во внутренние дела Германии. В январе 2021-го она назвала американские санкции неуместным инструментом внешней политики. В феврале этого года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поддержке ФРГ в вопросах, связанных с «Северным потоком-2».

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