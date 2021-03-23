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Политика ,  
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Блинкен назвал «Северный поток-2» угрозой для Украины и Польши

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Строительство газопровода «Северный поток-2» угрожает интересам как США, так и Европы, прежде всего интересам таких стран, как Украина и Польша. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передала РБК пресс-служба американского Госдепартамента.

«В конечном итоге это противоречит собственным целям ЕС в области энергетической безопасности. Это может подорвать интересы Украины, Польши, ряда других близких партнеров или союзников», — указал он.

СМИ сообщили об идее в Германии «выкупить» у США завершение Nord Stream 2
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa-Zentralbild / dpa / Global Look Press

Госсекретарь США отметил, что намерен обсудить этот вопрос с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и с нетерпением ждет встречи с ним.

Трубопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, по нему планируются поставки российского газа европейским потребителям в обход Украины. Трубу планировалось запустить еще в конце 2019 года, однако из-за санкций США завершение строительства затормозилось при готовности газопровода свыше 90%. В Еврокомиссии заявили, что санкции с стороны третьих стран нарушают нормы международного права.

Министр по вопросам охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце пояснял, что Германия пока не может «одним махом» перейти к альтернативным источникам энергии и ближайшие десятилетия будет нуждаться в газе. Поэтому, указал Шульце, стране необходим «Северный поток-2».

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Президент России Владимир Путин называл строительство газопровода экономическим проектом, не связанным с политикой. По мнению российского лидера, он выгоден для Европы, а позиция США по газопроводу связана с конкурентной борьбой.

Энтони Блинкен Северный поток-2 Украина Польша
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