Блинкен назвал «Северный поток-2» угрозой для Украины и Польши

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Строительство газопровода «Северный поток-2» угрожает интересам как США, так и Европы, прежде всего интересам таких стран, как Украина и Польша. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передала РБК пресс-служба американского Госдепартамента.

«В конечном итоге это противоречит собственным целям ЕС в области энергетической безопасности. Это может подорвать интересы Украины, Польши, ряда других близких партнеров или союзников», — указал он.

Госсекретарь США отметил, что намерен обсудить этот вопрос с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и с нетерпением ждет встречи с ним.

Трубопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию, по нему планируются поставки российского газа европейским потребителям в обход Украины. Трубу планировалось запустить еще в конце 2019 года, однако из-за санкций США завершение строительства затормозилось при готовности газопровода свыше 90%. В Еврокомиссии заявили, что санкции с стороны третьих стран нарушают нормы международного права.