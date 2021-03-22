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Посольство России назвало безосновательной высылку дипломатов из Болгарии

Вид на здание посольства РФ в Болгарии
Вид на здание посольства РФ в Болгарии (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Высылка двух российских дипломатов из Болгарии безосновательна, российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры. Об этом заявило посольство России в Софии.

«Этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога», — говорится в сообщении.

В понедельник, 22 марта, болгарские власти решили выслать двоих российских дипломатов после шпионского скандала, в ходе которого в Софии объявили о разоблачении сети российских агентов

Ранее в Совете Федерации и МИД России обещали ответить зеркально, если в Софии предпримут попытку выслать российских дипломатов.

Болгария решила выслать двух российских дипломатов из-за дела о шпионаже
Политика
<p>Здание посольства РФ в Болгарии</p>

19 марта в Софии задержали несколько человек, заподозренных в шпионаже в пользу России. Минобороны страны сообщило, что были задержаны двое болгарских военных, которых подозревают в передаче секретных сведений иностранному государству, а всего по делу проходят шесть подозреваемых. По информации ведомства, руководство группой осуществлял один из бывших высокопоставленных сотрудников болгарской военной разведки.

МИД Болгарии тогда заявил о предполагаемых связях задержанных с посольством России. В российской дипмиссии, в свою очередь, призвали прекратить спекуляции о причастности Москвы к задержаниям в Софии до решения суда. «В условиях осложнения международной обстановки очевидны неустанные попытки вбить клин в отношения между странами», — подчеркнули в посольстве.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов спустя несколько дней после задержания подозреваемых заявил, что российских дипломатов придется признать персонами нон грата.

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