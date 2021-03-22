Посольство России назвало безосновательной высылку дипломатов из Болгарии
Высылка двух российских дипломатов из Болгарии безосновательна, российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры. Об этом заявило посольство России в Софии.
«Этот очередной безосновательный демарш болгарских властей не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога», — говорится в сообщении.
В понедельник, 22 марта, болгарские власти решили выслать двоих российских дипломатов после шпионского скандала, в ходе которого в Софии объявили о разоблачении сети российских агентов
Ранее в Совете Федерации и МИД России обещали ответить зеркально, если в Софии предпримут попытку выслать российских дипломатов.