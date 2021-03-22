МИД пообещал ответить Болгарии в случае высылки российских дипломатов

Александр Грушко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия примет ответные меры, если Болгария решит выслать ее дипломатов. Об этом ТАСС заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко.

«Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные шаги», — сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В ночь на 19 марта в Софии задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Минобороны Болгарии сообщило, что по подозрению в передаче секретных сведений иностранному государству были задержаны двое болгарских военных, а всего по делу проходят шесть подозреваемых. Руководил группой один из бывших высокопоставленных сотрудников болгарской военной разведки, считают в Минобороны.

Позднее МИД Болгарии заявил о предполагаемых связях задержанных с посольством России. В дипмиссии, в свою очередь, комментируя заявления болгарских властей, призвали прекратить спекуляции о причастности Москвы к задержаниям в Софии до решения суда. Там подчеркнули, что в условиях осложнения международной обстановки очевидны «неустанные» попытки вбить клин в отношения между странами.