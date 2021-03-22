Болгария решила выслать двух российских дипломатов из-за дела о шпионаже

Ранее власти страны сообщили о раскрытии агентурной сети, работавшей в интересах России. В нее входили бывшие и действующие сотрудники военной разведки и Минобороны

Здание посольства РФ в Болгарии (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Болгарские власти решили выслать двух российских дипломатов после шпионского скандала, в ходе которого в Софии объявили о разоблачении сети российских агентов. Об этом сообщает телеканал btv со ссылкой на заявление генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.

Генеральная прокурора Болгарии 19 марта провела брифинг, на котором рассказала, что в стране действовала целая группа завербованных российской разведкой агентов, среди которых были действующие и бывшие сотрудники разведки и Министерства обороны. Руководил ими один из бывших высокопоставленных сотрудников болгарской военной разведки, которого следователи называют «резидентом». Всего по делу проходят шестеро подозреваемых.

Video

На брифинге были представлены видеозаписи и скриншоты переписок агентов в мессенджерах. Резидентом был назван бывший высокопоставленный сотрудник болгарской разведки, который за деньги передавал в российское посольство секретные сведения. В этом ему помогала жена. Задачей «резидента» было построить сеть агентов. Он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также окончил разведывательную школу в Москве и вербовал людей, которые имели доступ к секретной информации о Болгарии, НАТО и ЕС.