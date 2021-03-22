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Болгария решила выслать двух российских дипломатов из-за дела о шпионаже

Ранее власти страны сообщили о раскрытии агентурной сети, работавшей в интересах России. В нее входили бывшие и действующие сотрудники военной разведки и Минобороны
Здание посольства РФ в Болгарии
Здание посольства РФ в Болгарии (Фото: Игорь Ленкин / ТАСС)

Болгарские власти решили выслать двух российских дипломатов после шпионского скандала, в ходе которого в Софии объявили о разоблачении сети российских агентов. Об этом сообщает телеканал btv со ссылкой на заявление генерального прокурора Болгарии Ивана Гешева.

Генеральная прокурора Болгарии 19 марта провела брифинг, на котором рассказала, что в стране действовала целая группа завербованных российской разведкой агентов, среди которых были действующие и бывшие сотрудники разведки и Министерства обороны. Руководил ими один из бывших высокопоставленных сотрудников болгарской военной разведки, которого следователи называют «резидентом». Всего по делу проходят шестеро подозреваемых.

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На брифинге были представлены видеозаписи и скриншоты переписок агентов в мессенджерах. Резидентом был назван бывший высокопоставленный сотрудник болгарской разведки, который за деньги передавал в российское посольство секретные сведения. В этом ему помогала жена. Задачей «резидента» было построить сеть агентов. Он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также окончил разведывательную школу в Москве и вербовал людей, которые имели доступ к секретной информации о Болгарии, НАТО и ЕС.

МИД пообещал ответить Болгарии в случае высылки российских дипломатов
Политика
Александр Грушко

На следующий день после брифинга премьер-министр Бойко Борисов заявил, что властям Болгарии придется объявить российских дипломатов персонами нон грата. «В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — сказал он тогда. По его словам, София неоднократно демонстрировала дружеские отношения с Москвой, в том числе в вопросе строительства газопровода «Балканский поток», однако шпионить на территории страны никому не позволено. «Опять хочу призвать их руководителей (России. — РБК): «перестаньте шпионить в Болгарии», — отметил премьер и поблагодарил сотрудников спецслужб, высоко оценив их работу, а также работу прокуратуры.

Россия примет ответные меры на высылку дипломатов из Болгарии, пообещал замглавы российского МИДа Александр Грушко. «Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные шаги», — сказал он. В российском посольстве в Болгарии заявили, что Россия считает решение о высылке дипломатов необоснованным и оставляет за собой право на ответные меры.

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В сентябре 2020 года Болгария выслала двух российских дипломатов после обвинений в том, что они с 2016 года собирали секретную информацию о планах модернизации болгарской армии и военной техники. В октябре МИД России объявил двух болгарских дипломатов персонами нон грата. «Данный шаг является ответной «зеркальной» мерой на ничем не мотивированное решение властей Болгарии выслать из страны в сентябре сего года двоих заместителей торгового представителя России в Софии», — отметила тогда пресс-служба МИДа.

В начале 2020 года двух российских дипломатов выслали из Болгарии после обвинений в сборе секретных данных. По данным следователей, один из дипломатов занимался разведывательной деятельностью с 2017 года и собирал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Другой — сотрудник Торгового представительства Российской Федерации в Софии — собирал информацию по энергетике.

МИД России расценил эти шаги как «откровенно недружественные и провокационные, идущие вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений».
 

Автор
Владислав Гордеев
Болгария шпионка дипломаты МИД
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