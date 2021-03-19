В Болгарии задержали двух военных за шпионаж в пользу России

Болгарская прокуратура сообщила о раскрытии агентурной сети, работавшей в интересах России. В нее входили бывшие и действующие сотрудники военной разведки и Минобороны

Фото: AP

Двое болгарских военных задержаны по подозрению в передаче секретных сведений иностранному государству, сообщило Минобороны Болгарии. Задержание произошло по результатам «оперативно-разыскных операций спецслужб», возбуждено досудебное производство.

Представитель генерального прокурора Сийка Милева на брифинге рассказала, что группа, которая собирала секретную информацию работала в интересах России. Руководил ею один из бывших высокопоставленных сотрудников болгарской военной разведки, которого следователи называют «резидентом». Всего по делу проходит шестеро подозреваемых, включая двух задержанных военных.

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Один из участников группы — сотрудник Министерства обороны. Второй участник — сотрудник Службы военной разведки. Третий также является действующим сотрудником военной разведки. Четвертый — бывший сотрудник военной разведки, нынешний высокопоставленный чиновник администрации болгарского парламента, который руководит секретным делопроизводством.

Задачей «резидента» было построить сеть агентов. Он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также окончил разведывательную школу в Москве.