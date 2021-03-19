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В Болгарии задержали двух военных за шпионаж в пользу России

Болгарская прокуратура сообщила о раскрытии агентурной сети, работавшей в интересах России. В нее входили бывшие и действующие сотрудники военной разведки и Минобороны
Фото: AP
Фото: AP

Двое болгарских военных задержаны по подозрению в передаче секретных сведений иностранному государству, сообщило Минобороны Болгарии. Задержание произошло по результатам «оперативно-разыскных операций спецслужб», возбуждено досудебное производство.

Представитель генерального прокурора Сийка Милева на брифинге рассказала, что группа, которая собирала секретную информацию работала в интересах России. Руководил ею один из бывших высокопоставленных сотрудников болгарской военной разведки, которого следователи называют «резидентом». Всего по делу проходит шестеро подозреваемых, включая двух задержанных военных.

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Один из участников группы — сотрудник Министерства обороны. Второй участник — сотрудник Службы военной разведки. Третий также является действующим сотрудником военной разведки. Четвертый — бывший сотрудник военной разведки, нынешний высокопоставленный чиновник администрации болгарского парламента, который руководит секретным делопроизводством.

Задачей «резидента» было построить сеть агентов. Он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также окончил разведывательную школу в Москве.

«Резидент» вербовал людей, которые имели доступ к секретной информации о Болгарии, НАТО и ЕС.

В Софии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу России чиновников
Общество
Фото:Vassil Donev / EPA / ТАСС

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В работе группы участвовала также жена «резидента», которая имеет болгарское и российское гражданство. «Она пользовалась доверием российских дипломатов в нашей стране. Она была посредником между «резидентом» и сотрудником посольства Российской Федерации в нашей стране. Были задокументированы разговоры между ней и «резидентом», а также ее визиты в здание посольства», — пояснила Милева на брифинге, в ходе которого были продемонстрированы видеозаписи, записи телефонных разговоров, а также распечатки переговоров в мессенджерах.

«Резидент» оплачивал агентам предоставленную ими секретную информацию. Один из участников группы попытался бежать, его задержали рядом с посольством Российской Федерации в Софии.

Двое военнослужащих Министерства обороны Болгарии были задержаны на 72 часа. Спецслужбы провели обыски по нескольким адресам в Софии. РБК направил запрос в посольство России в Софии.

Ранее национальное телевидение BNT сообщило о задержании нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России. Точное количество задержанных не называлось. По информации BNT, после задержания по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски.

Автор
Владислав Гордеев
Болгария шпионаж Россия военная разведка
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