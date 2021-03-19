МИД Болгарии связал задержанных по делу о шпионаже с посольством России

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МИД Болгарии после сообщений о задержании в Софии нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России заявил об их предполагаемых связях с российским посольством. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

«Это не первый раз, когда мы становимся свидетелями действий иностранных посольств, несовместимых с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, и объявляем эти действия неприемлемыми», — заявили в МИДе.

В ведомстве отметили, что болгарские дипломаты продолжат действовать в соответствии с установившейся международной практикой при установлении подобных инцидентов.

В свою очередь, в посольстве России в Болгарии заявили о необходимости прекратить спекуляции о причастности Москвы к задержаниям в Софии до решения суда. «Рассчитываем, что до решения суда по данному делу спекуляции о якобы причастности России к разведывательной деятельности против интересов Болгарии будут прекращены», — говорится в заявлении.

По мнению российских дипломатов, в условиях осложнения международной обстановки очевидны «неустанные» попытки вбить клин в диалог между Москвой и Софией и в очередной раз демонизировать Россию.