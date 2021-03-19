СМИ узнали о задержании в Софии подозреваемых в шпионаже в пользу России

Несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России были задержаны в столице Болгарии Софии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение BNT со ссылкой на источники.

Точное число задержанных не называется. По информации BNT, после задержания по нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях города Перника прошли обыски.

По данным источников телеканала телеканала «bTV Новините», операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД. Они проверяли документы у выезжающих из Софии по трассе «Тракия» по направлению к городу Пловдиву. По предварительным данным, одного из подозреваемых задержали именно на этой дороге.

Телеканал NOVA передавал, что речь идет о группе болгарских чиновников, имевших доступ к секретной информации. Источники издания «24 часа» также сообщили, что задержанные не являются россиянами.