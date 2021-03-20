Политика , 20 мар, 17:47
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Болгария решила выдворить российских дипломатов из-за дела о шпионаже
Бойко Борисов
Властям Болгарии придется объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже. Об этом заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов.
«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — сказал он.
О задержании в Софии нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России стало известно в ночь на 19 марта. Сначала точное число задержанных не назвали. По нескольким адресам в южных районах болгарской столицы и в окрестностях города Перника прошли обыски.
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