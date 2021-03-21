В Дании умер сотрудник больницы после прививки AstraZeneca

В Дании после вакцинации препаратом компании AstraZeneca были госпитализированы двое сотрудников больницы. Позднее один из них скончался. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датское агентство по лекарственным средствам.

Оба сотрудника больницы получили вакцину от коронавируса AstraZeneca менее чем за 14 дней до госпитализации, уточняет агентство.

По данным газеты Extra Bladet, в больницу была доставлена 30-летняя женщина. У нее наблюдалось кровотечение, образование сгустков крови и низкий уровень тромбоцитов. Сейчас она проходит лечение. Вторым пациентом, который скончался, был мужчина, о его личности и предшествующих смерти причинах не уточняется. Газета также указывает, что оба пациента — сотрудники медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что в Норвегии госпитализировали трех медицинских работников, которые привились от коронавируса препаратом AstraZeneca. По словам старшего врача Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурда Хортемо, их госпитализировали из-за «очень необычных симптомов»: кровотечения, сгустков крови и низкого количества тромбоцитов.