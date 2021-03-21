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Пандемия коронавируса ,  
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В Дании умер сотрудник больницы после прививки AstraZeneca

В Дании после вакцинации препаратом компании AstraZeneca были госпитализированы двое сотрудников больницы. Позднее один из них скончался. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датское агентство по лекарственным средствам.

Оба сотрудника больницы получили вакцину от коронавируса AstraZeneca менее чем за 14 дней до госпитализации, уточняет агентство.

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По данным газеты Extra Bladet, в больницу была доставлена 30-летняя женщина. У нее наблюдалось кровотечение, образование сгустков крови и низкий уровень тромбоцитов. Сейчас она проходит лечение. Вторым пациентом, который скончался, был мужчина, о его личности и предшествующих смерти причинах не уточняется. Газета также указывает, что оба пациента — сотрудники медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что в Норвегии госпитализировали трех медицинских работников, которые привились от коронавируса препаратом AstraZeneca. По словам старшего врача Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурда Хортемо, их госпитализировали из-за «очень необычных симптомов»: кровотечения, сгустков крови и низкого количества тромбоцитов.

В марте страны начали отказываться от применения препарата AstraZeneca для вакцинации против коронавируса. Так, Дания и Норвегия приостановили вакцинацию из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся. Австрия и Италия отказались от использования отдельных партий вакцины. EMA сообщало, что было выявлено 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших дозу этой вакцины.

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В компании AstraZeneca утверждают, что доказательств повышенного риска появления тромбов из-за введения ее препарата нет. В свою очередь, в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency) сообщали, что сейчас доказательств того, что к образованию тромбов привела именно вакцина, нет. Регулятор также добавил, что польза вакцины от компании AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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