Глава Еврокомиссии пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт из ЕС

Урсула фон дер Ляйен (Фото: John Thys / Reuters)

Евросоюз может запретить экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за того, что компания поставила только часть согласованного количества препарата. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Funkle Mediengruppe.

«У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание AstraZeneca: вы сначала выполняете свой контракт с Европой, прежде чем начнете поставлять в другие страны», — сказала фон дер Ляйен (цитата по 2DF)

Компания AstraZeneca доставила в Европу только 30% от согласованного с ЕС количества препаратов. Она добавила, что в компанию было отправлено официальное письмо о проблемах с доставкой вакцины.

Задержки с доставкой в AstraZeneca объясняют проблемой производства. В конце февраля Reuters сообщил, что AstraZeneca во втором квартале 2021 года сможет поставить менее 90 млн доз вакцины в Европейский союз, в то время как по контракту она обязалась доставить в страны сообщества 180 млн доз. В компании обещали поработать над повышением производительности для увеличения поставок в ЕС.