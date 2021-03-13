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Пандемия коронавируса ,  
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В Норвегии трех медработников госпитализировали после прививки от COVID

Фото: Matthias Bein / ZB / Global Look Press
Фото: Matthias Bein / ZB / Global Look Press

В Норвегии госпитализировали трех медицинских работников, которые привились от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает NRK со ссылкой на старшего врача Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурда Хортемо.

По его словам, их госпитализировали из-за «очень необычных симптомов»: кровотечения, сгустков крови и низкого количества тромбоцитов.

«Мы не знаем, связаны ли эти случаи с вакциной», — отметил Хортемо, добавив, что все трое были моложе 50 лет.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) будет расследовать этот инцидент, добавил старший врач.

Директор Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен сообщил, что власти получили уведомление об этих случаях 13 марта. «Они очень больны <...> Низкий уровень тромбоцитов может вызвать внутреннее кровотечение. У некоторых из них было внутреннее кровотечение, а у некоторых — сгустки крови», — подчеркнул он.

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Ранее страны начали отказываться от применения препарата AstraZeneca для вакцинации против коронавируса. Так, Дания и Норвегия приостановили вакцинацию из-за сообщений об образовании тромбов у привившихся. Австрия и Италия отказались от использования отдельных партий вакцины. EMA сообщало, что было выявлено 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших дозу этой вакцины.

AstraZeneca заявила, что доказательств повышенного риска появления тромбов из-за введения ее препарата нет.

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