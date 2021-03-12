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AstraZeneca сочла недоказанными данные о возникновении тромбов от вакцины

О смертельных исходах из-за тромбоэмболии после ввода вакцины против коронавируса от AstraZeneca стало известно несколько дней назад. Ряд стран прекратил вакцинацию этим препаратом
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters
Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca после решения нескольких стран приостановить использование вакцины от коронавируса COVID-19 заявила, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от созданного ею препарата нет. Об этом сообщает CNN.

10 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что на территории континента было зафиксировано 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших инъекцию вакцины AstraZeneca. Первыми странами, которые отказались от продолжения вакцинации этим препаратом, стали Норвегия и Дания, за ними последовали еще несколько стран, среди которых Эстония, Исландия и Болгария.

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Фото:Ronny Hartmann / dpa / Global Look Press

В свою очередь, еще несколько государств не стали останавливать вакцинацию, но запретили одну из партий препаратов после смерти вакцинированных. Вместе с тем в Таиланде отложили вакцинацию премьер-министра Праюта Чан-Оча и нескольких членов правительства препаратом AstraZeneca.

В AstraZeneca на фоне этих событий заявляли, что вакцина «хорошо переносится». «Безопасность пациентов является наивысшим приоритетом для AstraZeneca. Безопасность вакцины широко изучалась в ходе третьей фазы клинических испытаний. Данные, прошедшие экспертную оценку, подтверждают, что вакцина в целом хорошо переносится», — говорилось в сообщении.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В европейском регуляторе сообщили, что в настоящее время ведется расследование случаев, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения. При этом в EMA сказали, что преимущества препарата перевешивают риски. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пообещали поделиться своими выводами относительно препарата после изучения появившейся информации.

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В ЕМА отмечали, что речь идет о партии вакцины AstraZeneca под номером ABV5300, которая общим количеством 1 млн доз была доставлена в 17 европейских стран (Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию).

Автор
Михаил Юшков
AstraZeneca вакцина COVID-19 коронавирус
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