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Политика ,  
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Чеченский спецназ с гранатометами в руках пожаловался Путину на «Новую»

Video

Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «нападки» «Новой газеты» в адрес членов подразделения. Видео опубликовано в Instagram МВД республики.

«После успешной спецоперации по уничтожению последней банды международных террористов на территории ЧР во главе с эмиром «Имарата Кавказ» (запрещенная на территории России организация) Бютукаевым, против нашего полка развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета», — утверждается в ролике.

За этим «рупором», говорится в видео, стоят западные спецслужбы, которым «не нравится, что полк внес большой вклад в установление мира и порядка на территории ЧР».

«Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковым является «Новая газета», в адрес наших бойцов», — говорится в обращении.

«Я чужих писем не читаю, телеобращения я не видел. Поскольку я не являюсь адресатом этого письма, мой комментарий на этом исчерпан», — сообщил РБК главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету»
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Ахмед Дудаев

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Накануне во «враждебной деятельности» по отношению к «чеченскому народу» «Новую газету» обвинил министр печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев. Он заявил, что издание занимается «сочинительство фейков» и потребовал закрыть его.

Поводом для критики со стороны чеченских властей стала очередная часть расследования «Новой газеты» о внесудебных казнях, которыми, по данным издания, занимались чеченские силовики. 15 марта издание опубликовало рассказ Сулеймана Гезмахмаева — бывшего сотрудника полка патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по Чечне. По его словам, в 2017 году он лично охранял задержанных, которые впоследствии были убиты. Гезмахмаев также рассказал о своем сослуживце, участвовавшем в казнях и сообщившем о них знакомому. По словам бывшего сотрудника полиции, после этих событий руководство полка обвинило его сослуживца в гомосексуализме, в конце марта 2017 года он был убит.

В день выхода материала журналисты «Новой газеты» пожаловались на резкий химический запах, появившийся у входа в редакцию издания в Москве. Позже редакция опубликовала видео, на котором, как утверждается, снят распыливший неизвестное вещество человек. Неизвестный, одетый в форму курьера сервиса «Яндекс.Еда», подвел ко входу в редакцию велосипед, из шины колеса которого начал выходить газ. После этого он ушел с велосипедом из поля зрения камеры. Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что по адресу, где находится редакция, курьеров в это время не было.

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
Чечня Рамзан Кадыров «Новая газета»
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