Чеченский спецназ с гранатометами в руках пожаловался Путину на «Новую»

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Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на «нападки» «Новой газеты» в адрес членов подразделения. Видео опубликовано в Instagram МВД республики.

«После успешной спецоперации по уничтожению последней банды международных террористов на территории ЧР во главе с эмиром «Имарата Кавказ» (запрещенная на территории России организация) Бютукаевым, против нашего полка развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета», — утверждается в ролике.

За этим «рупором», говорится в видео, стоят западные спецслужбы, которым «не нравится, что полк внес большой вклад в установление мира и порядка на территории ЧР».

«Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к Вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковым является «Новая газета», в адрес наших бойцов», — говорится в обращении.