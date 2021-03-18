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В Кремле оценили проведение протеста в Грозном против «Новой газеты»

Фото: groznytv / VK
Фото: groznytv / VK

Проведение митинга в Грозном против деятельности «Новой газеты» является внутренним делом региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это является прерогативой региональных властей — давать или не давать разрешение на проведение тех или иных мероприятий», — отметил он, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает возможное нарушение санитарно-эпидемиологических норм из-за митинга.

Накануне в Грозном прошел масштабный протест граждан против «Новой газеты» в сквере имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, передает агентство «Грозный-информ».

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В тот же день, 17 марта, министр печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев потребовал закрыть «Новую газету». Он обвинил авторов «Новой газеты» в создании фейков.

Более того, чеченский спецназ обратился к президенту с жалобой на «нападки» «Новой газеты». Бойцы обвинили газету в «информационной войне». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смотрели обращение спецназа, поскольку оно было «не по адресу».

«Нужно исходить из юридических понятий. Такого термина, как информационная война, не существует, но есть такие понятия, как клевета, и существуют возможности судебного опротестования информации, которая публикуется в СМИ», — добавил Песков.

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Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету»
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Ахмед Дудаев

«Новая газета» 15 марта опубликовала расследование под названием «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». В материале бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции им. Ахмата Кадырова МВД по ЧР Сулейман Гезмахмаев заявил, что в республике проводились внесудебные казни. Он рассказал, в 2017 году он лично охранял задержанных, которые впоследствии были убиты.

В день выхода материала журналисты издания сообщили, что на здание, в котором находится редакция, была совершена «химическая атака».

Кремль Грозный Дагестан Новая газета протесты
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Помощник Кадырова потребовал закрыть «Новую газету»
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