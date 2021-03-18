В Кремле оценили проведение протеста в Грозном против «Новой газеты»

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Проведение митинга в Грозном против деятельности «Новой газеты» является внутренним делом региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это является прерогативой региональных властей — давать или не давать разрешение на проведение тех или иных мероприятий», — отметил он, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает возможное нарушение санитарно-эпидемиологических норм из-за митинга.

Накануне в Грозном прошел масштабный протест граждан против «Новой газеты» в сквере имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, передает агентство «Грозный-информ».

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В тот же день, 17 марта, министр печати Чечни, помощник главы республики Ахмед Дудаев потребовал закрыть «Новую газету». Он обвинил авторов «Новой газеты» в создании фейков.