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Бывшие дипломаты рассказали о просьбах иностранцев у российских посольств

В российские посольства иностранные граждане обращаются по вопросам развития двусторонних связей, а также чтобы прореагировать на политические события. Об этом РБК рассказали бывшие дипломаты в ответ на рассказ посла России в США Анатолия Антонова о поступивших письмах от американцев с извинениями за слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине.

«Можно разделить письма, которые приходят в посольства, на две категории: первая — это текущая переписка по вопросам развития двусторонних связей. Их пишут люди, которые хотят приехать, они могут делать предложения коммерческого характера через посольство, просят установить какие-то связи. Многие обращения связаны с вопросами образования, научных обменов», — рассказал РБК бывший посол России в Саудовской Аравии, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

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Во второй категории находятся письма, связанные с реакцией иностранных граждан на политические события. В том числе пишут в поддержку каких-то мероприятий, крупных договоренностей и удачных визитов, добавил он.

Бывший посол России в Южной Корее, Японии и Норвегии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов рассказал РБК, что если в стране живет много выходцев из России, то они могут писать в посольство все что угодно: просить помощи, содействия, защиты.

«Посольство такие обращения суммирует, анализирует и отвечает соответствующим образом», — сказал он.

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Ранее посол Антонов сообщил, что американские граждане направили в российское диппредставительство письма в поддержку развития дружественных отношений между Москвой и Вашингтоном и извинились за слова Байдена о Путине.

В интервью изданию ABC News Байден, отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил утвердительно. Это вызвало дипломатический скандал. Путин в ответ пожелал Байдену здоровья. Позже он пригласил его на публичные онлайн-дебаты. Американский президент в свою очередь заявил, что поговорит с коллегой «в какой-то момент».

дипломатия посольство МИД России
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