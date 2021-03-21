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Первые 100 дней Байдена ,  
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Посол Антонов заявил о предстоящей работе по анализу отношений с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений. Об этом сообщает ТАСС.

«Предстоит большая работа, необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались», — сказал дипломат.

По словам Антонова, в столице у него запланировано несколько встреч в различных ведомствах. Сколько он пробудет времени в Москве, дипломат сказать не смог.

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Здание посольства России в Вашингтоне

Накануне стало известно, что Антонов выехал в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений России и Соединенных Штатов. В посольстве сообщали, что в Москве в ходе встреч в различных ведомствах дипломат обсудит пути выправления пребывающих в кризисе отношений между Москвой и Вашингтоном.

Антонова вызвали для консультаций после того, как 17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президента России Владимира Путина можно назвать убийцей.

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В Кремле высказывания Байдена назвали «очень плохими». Тем не менее, по словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, конкретных планов встречи Владимира Путина и Анатолия Антонова нет.

Сам Путин в ответ на слова Байдена пожелал ему здоровья и сказал: «Кто как обзывается, тот так и называется». Позднее он поручил МИДу организовать публичный разговор с американским лидером. Российский президент предложил это сделать в формате прямого эфира, «чтобы не пикироваться заочно». Изначально Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном разговоре с Путиным. Позже он допустил, что поговорит с российским коллегой «в какой-то момент».

Джо Байден Анатолий Антонов посольство России в США
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