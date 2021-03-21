Посол Антонов заявил о предстоящей работе по анализу отношений с США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений. Об этом сообщает ТАСС.

«Предстоит большая работа, необходимо проанализировать то состояние российско-американских отношений, в котором мы оказались», — сказал дипломат.

По словам Антонова, в столице у него запланировано несколько встреч в различных ведомствах. Сколько он пробудет времени в Москве, дипломат сказать не смог.

Накануне стало известно, что Антонов выехал в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений России и Соединенных Штатов. В посольстве сообщали, что в Москве в ходе встреч в различных ведомствах дипломат обсудит пути выправления пребывающих в кризисе отношений между Москвой и Вашингтоном.