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Антонов поблагодарил американцев за извинения после слов Байдена о Путине

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что тронут неравнодушной и активной позицией американцев, которые принесли извинения за «необдуманные заявления» руководства США и выступили в поддержку развития отношений между странами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Запись в facebook пользователя RusEmbUSA

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США», — написал он.

Посол рассказал об извинениях от «простых американцев» за слова Байдена
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Здание посольства России в Вашингтоне

17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президента России Владимира Путина можно назвать убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да».

Эти слова вызвали дипломатический скандал, посол Антонов был вызван в Москву для консультаций. Позже пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что американский президент не сожалеет о сказанных на телевидении словах в адрес Путина.

Сам Путин в ответ заявил: «Кто как обзывается, тот так и называется». Позже он поручил МИДу организовать публичный разговор с Байденом. Российский президент предложил это сделать в формате прямого эфира, «чтобы не пикироваться заочно».

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На брифинге президент США сначала не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном разговоре с Путиным. Позже Байден выразил уверенность, что поговорит с российским коллегой «в какой-то момент».

Анатолий Антонов США Джо Байден Владимир Путин
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