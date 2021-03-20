Антонов поблагодарил американцев за извинения после слов Байдена о Путине

Анатолий Антонов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что тронут неравнодушной и активной позицией американцев, которые принесли извинения за «необдуманные заявления» руководства США и выступили в поддержку развития отношений между странами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США», — написал он.

17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президента России Владимира Путина можно назвать убийцей. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он сказал: «Ммм, да».