Антонов покинул посольство в Вашингтоне и направляется в Москву

Анатолий Антонов (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Российский посол в США Анатолий Антонов 20 марта выехал в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений России и Соединенных Штатов. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Его машина выехала с территории посольства в Вашингтоне днем 20 марта. Антонов помахал журналистам из окна машины и на вопрос, как настроение, показал жестом, что отличное, отметил корреспондент.

Ранее российское посольство анонсировало, что Антонов вылетит в Москву 20 марта. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе отношений между Москвой и Вашингтоном.

Антонов был вызван в Москву для консультаций после того, как 17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президента России Владимира Путина можно назвать убийцей.