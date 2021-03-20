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Антонов покинул посольство в Вашингтоне и направляется в Москву

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Российский посол в США Анатолий Антонов 20 марта выехал в Москву для получения консультаций насчет будущего отношений России и Соединенных Штатов. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Его машина выехала с территории посольства в Вашингтоне днем 20 марта. Антонов помахал журналистам из окна машины и на вопрос, как настроение, показал жестом, что отличное, отметил корреспондент.

Ранее российское посольство анонсировало, что Антонов вылетит в Москву 20 марта. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе отношений между Москвой и Вашингтоном.

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Анатолий Антонов

Антонов был вызван в Москву для консультаций после того, как 17 марта президент США Джо Байден в интервью ABC News согласился с утверждением, что президента России Владимира Путина можно назвать убийцей.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила, что скоро будет сто дней со дня прихода к власти нового американского президента, и российская сторона намерена оценить, «что у команды Джо Байдена получается, а что не очень». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания американского президента. Тем не менее, по его словам, конкретных планов встречи Владимира Путина и Анатолия Антонова нет.

«Он [Анатолий Антонов] будет в Москве не один день, и в случае необходимости президент примет решение о заслушивании посла», — добавил Песков.

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Сам Путин в ответ на слова Байдена пожелал ему здоровья и сказал: «Кто как обзывается, тот так и называется». Позже он поручил МИДу организовать публичный разговор с президентом США. Российский президент предложил это сделать в формате прямого эфира, «чтобы не пикироваться заочно». Изначально Байден не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном разговоре с Путиным. Позже он выразил уверенность, что поговорит с российским коллегой «в какой-то момент».

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