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Экономика ,  
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Ростуризм назвал регионы-лидеры по программе туристического кешбэка

Калининград
Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Крым, Татарстан, Башкирия, а также Калининградская и Тюменская области стали лидерами по программам туристического кешбэка. Об этом РБК сообщили в Ростуризме.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта. В Ростуризме отметили, что посещаемость сайтов, где можно приобрести соответствующие услуги, выросла в 2,5 раза. За первые полдня действия программы объем продаж превысил 100 млн руб. Количество бронирований составило примерно 4 тыс.

В Ростуризме указывают, что в третьем этапе программы кешбэка участвует на 40% больше партнеров, чем в предыдущем: около 3,5 тыс. отелей, туроператоров, агрегаторов услуг.

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Фото:Alkis Konstantinidis / Reuters

Туры с кешбэком будут продаваться до 15 июня, отмечают в Ростуризме. Отправиться в поездку по такой программе можно будет до 30 июня включительно.

По условиям программы, туристу возвращается 20% от стоимости выбранной услуги, максимальная сумма — 20 тыс. руб. Оплату необходимо производить картой «Мир».

В конце июля прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд руб. на компенсацию гражданам средств, потраченных для покупки туров по России. Эти меры должны были помочь развитию внутреннего туризма.

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Первый этап программы кешбэка за поездки стартовал в августе 2020-го и продлился неделю. По его итогам туроператоры направили Мишустину письмо с просьбой повторить программу.

Второй этап длился с 15 октября по 5 декабря. По оценкам экспертов Высшей школы экономики, участниками программы стали лишь 5% туристов. Но в Ростуризме заявили, что это хороший показатель. Там указали, что реализация пришлась на период традиционно низкого спроса.

15 марта правительство выделило еще 2 млрд руб. на проведение третьего этапа.

туризм кешбэк Ростуризм
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