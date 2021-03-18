Ростуризм назвал регионы-лидеры по программе туристического кешбэка

Калининград (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

Крым, Татарстан, Башкирия, а также Калининградская и Тюменская области стали лидерами по программам туристического кешбэка. Об этом РБК сообщили в Ростуризме.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта. В Ростуризме отметили, что посещаемость сайтов, где можно приобрести соответствующие услуги, выросла в 2,5 раза. За первые полдня действия программы объем продаж превысил 100 млн руб. Количество бронирований составило примерно 4 тыс.

В Ростуризме указывают, что в третьем этапе программы кешбэка участвует на 40% больше партнеров, чем в предыдущем: около 3,5 тыс. отелей, туроператоров, агрегаторов услуг.

Туры с кешбэком будут продаваться до 15 июня, отмечают в Ростуризме. Отправиться в поездку по такой программе можно будет до 30 июня включительно.