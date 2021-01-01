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Бизнес ,  
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Подавляющее большинство туристов не воспользовалось кешбэком за поездки

Туристический кешбэк за поездки по России получили, по подсчетам Высшей школы экономики, лишь 5% путешественников. Те, кто не воспользовался услугой, чаще всего говорили, что у нет карты «Мир», которой надо было оплатить отдых
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Участниками программы туристического кешбэка стали только 5% туристов, сообщили РБК в Институте государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Этот вывод базируется на результатах онлайн-опроса, проведенного с 21 ноября по 11 декабря 2020 года методом поточной выборки (респонденты для такого опроса берутся не из базы данных, а привлекаются в режиме реального времени в интернете). Всего были опрошены свыше 2 тыс. человек.

На вопрос, почему туристы не стали участвовать в программе — 28% респондентов ответили, что они не пользуются картами «Мир» (оплата с ее помощью является одним из обязательных условий для получения кешбэка). Среди других причин было отсутствие подходящего места отдыха, среди доступных по программе — об этом заявило 26% опрошенных, еще 21% не знали о программе, 16% не нашли подходящего места проживания, а почти 10% сложно было, по их признанию, зарегистрироваться в программе.

Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кешбэк от Мишустина

О том, что государство в 2020 году компенсирует часть расходов тем, кто до конца года отдохнет в российских регионах, премьер-министр Михаил Мишустин объявил в конце июля. На программу туристического кешбэка, целью которой было поддержать туристическую отрасль, одну из первых пострадавших из-за пандемии, правительство выделило 15 млрд руб. Из этих денег туристу, по замыслу чиновников, возвращалась часть стоимости путешествия.

Обязательное условие участия в программе — оплатить путевку или проживание в гостинице нужно было картой «Мир», на которую и поступал кешбэк. На первом этапе программы турист мог вернуть за тур, купленный с 20 по 28 августа, от 5 до 15 тыс. руб. В конце августа турфирмы попросили правительство повторить программу.

На втором этапе продаж, который прошел с 15 октября по 5 декабря, государство возвращало туристам уже 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тыс. руб.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Программа туристического кешбэка сработала ограниченно, поскольку уже осенью началась вторая волна пандемии, а это не самое лучшее время для внутреннего туризма, считает начальник отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления ВШЭ Ляйля Синятуллина. По ее мнению, сама программа правильная, ее можно и нужно использовать в будущем — это хороший механизм стимулирования спроса на внутренние туристические поездки. Но Ростуризму необходимо провести более масштабную информационную работу не только с потенциальными туристами, но и с отелями, санаториями, пансионатами, которые участвуют в программе, плюс привлечь новых участников, чтобы у людей был выбор, добавляет Синятуллина.

Согласно официальным данным Ростуризма, в целом кешбэком воспользовались около 300 тыс. человек, которые потратили на туры и проживание около 6,5 млрд руб. Из них государство вернуло гражданам 1,2 млрд из запланированных 15 млрд руб. В декабре на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин пообещал, что выделенные на программу деньги, которые не удалось истратить в этом году, правительство перенесет на следующий.

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Путин заявил о переносе на 2021 год оставшихся от программы кешбэка денег
Общество
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко перенаправила вопросы о программе туристического кешбэка в Ростуризм. В этом ведомстве уточнили, что программа охватывала период традиционно низкого спроса — осень и начало зимы (за исключением новогодних праздников). Кроме того, программа была рассчитана на развитие новых направлений для отдыха и путешествий. Целевой аудиторией программы в этот период было около 2,3 млн человек, которые пользуются картой «Мир» и которые были готовы путешествовать в межсезонье. Всего внутренний турпоток в этот период чиновники оценивают в 7,5 млн человек.

300 тыс. человек, получивших кешбэк, — это каждый восьмой турист из сегмента, на который была нацелена программа, отмечает представитель Ростуризма. По его словам, это «хороший результат для проекта, который реализовывался впервые и не имеет аналогов».

Автор
Елена Сухорукова
кешбэк внутренний туризм российские туристы Ростуризм
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