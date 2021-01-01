Подавляющее большинство туристов не воспользовалось кешбэком за поездки
Участниками программы туристического кешбэка стали только 5% туристов, сообщили РБК в Институте государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Этот вывод базируется на результатах онлайн-опроса, проведенного с 21 ноября по 11 декабря 2020 года методом поточной выборки (респонденты для такого опроса берутся не из базы данных, а привлекаются в режиме реального времени в интернете). Всего были опрошены свыше 2 тыс. человек.
На вопрос, почему туристы не стали участвовать в программе — 28% респондентов ответили, что они не пользуются картами «Мир» (оплата с ее помощью является одним из обязательных условий для получения кешбэка). Среди других причин было отсутствие подходящего места отдыха, среди доступных по программе — об этом заявило 26% опрошенных, еще 21% не знали о программе, 16% не нашли подходящего места проживания, а почти 10% сложно было, по их признанию, зарегистрироваться в программе.
Кешбэк от Мишустина
О том, что государство в 2020 году компенсирует часть расходов тем, кто до конца года отдохнет в российских регионах, премьер-министр Михаил Мишустин объявил в конце июля. На программу туристического кешбэка, целью которой было поддержать туристическую отрасль, одну из первых пострадавших из-за пандемии, правительство выделило 15 млрд руб. Из этих денег туристу, по замыслу чиновников, возвращалась часть стоимости путешествия.
Обязательное условие участия в программе — оплатить путевку или проживание в гостинице нужно было картой «Мир», на которую и поступал кешбэк. На первом этапе программы турист мог вернуть за тур, купленный с 20 по 28 августа, от 5 до 15 тыс. руб. В конце августа турфирмы попросили правительство повторить программу.
На втором этапе продаж, который прошел с 15 октября по 5 декабря, государство возвращало туристам уже 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тыс. руб.