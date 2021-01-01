Подавляющее большинство туристов не воспользовалось кешбэком за поездки

Туристический кешбэк за поездки по России получили, по подсчетам Высшей школы экономики, лишь 5% путешественников. Те, кто не воспользовался услугой, чаще всего говорили, что у нет карты «Мир», которой надо было оплатить отдых

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Участниками программы туристического кешбэка стали только 5% туристов, сообщили РБК в Институте государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Этот вывод базируется на результатах онлайн-опроса, проведенного с 21 ноября по 11 декабря 2020 года методом поточной выборки (респонденты для такого опроса берутся не из базы данных, а привлекаются в режиме реального времени в интернете). Всего были опрошены свыше 2 тыс. человек.

На вопрос, почему туристы не стали участвовать в программе — 28% респондентов ответили, что они не пользуются картами «Мир» (оплата с ее помощью является одним из обязательных условий для получения кешбэка). Среди других причин было отсутствие подходящего места отдыха, среди доступных по программе — об этом заявило 26% опрошенных, еще 21% не знали о программе, 16% не нашли подходящего места проживания, а почти 10% сложно было, по их признанию, зарегистрироваться в программе.