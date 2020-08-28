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Туротрасль попросила Мишустина повторить программу кешбэка за туры

Почти во всех регионах она действовала неделю, с 20 по 28 августа. Участники рынка уверены, что возобновление программы поможет поддержать отрасль в низкий сезон, сохранить рабочие места и увеличить налоговые поступления
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Участники туристической отрасли направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором подчеркнули важность программы, в рамках которой туристы могут получить обратно часть денег за туры по России, и попросили повторить ее в ближайшее время. Письмо есть в распоряжении РБК.

Документ подписан президентом Российского союза туриндустрии, главой Российской гостиничной ассоциации, вице-президентом и руководителем комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР), председателем комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма и председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туристской индустрии.

Почти во всех регионах программа длилась с 20 по 28 августа, на нее из резервного фонда правительства было выделено 15 млрд руб. Для получения кешбэка турист должен был купить путевку или оплатить проживание в гостинице на сумму не менее 25 тыс. руб. Оплатить покупку необходимо было картой «Мир», на нее и поступал кешбэк.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Авторы письма отмечают, что за время действия программы было продано туров на сумму более 1 млрд руб., и делают вывод о ее исключительной востребованности.

«Эта новая для России форма стимулирования спроса на путешествия по стране оказалась исключительно актуальной в условиях кризиса и снижения реально располагаемых доходов населения. Более того, программа кешбэка туристам за купленные туры поможет решить одну из ключевых проблем отечественного туристского рынка — расширить границы высокого сезона, что является важным условием повышения инвестиционной привлекательности индустрии гостеприимства», — говорится в письме.

Его авторы подчеркнули, что для достижения этих целей программу необходимо повторить в ближайшее время, а затем перевести в режим нон-стоп продаж на той же электронной площадке, включая продажи туров на следующий год. Помимо прочего, это повысит загрузку российских курортов, сохранит рабочие места и увеличит налоговые поступления, утверждают авторы инициативы.

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Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка за туры по России
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Они также попросили премьера рассмотреть возможность более активного подключения телевизионных госканалов к продвижению программы, а также возможность переноса неизрасходованных средств на следующий год.

В Ростуризме сообщили, что не исключают повторения программы до конца 2020 года. «Программа работает и уже показала свою эффективность в части стимулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году», — сказали в ведомстве (цитата по ТАСС).

О программе кешбэка на туры по России Мишустин объявил 22 июля. Потребители могли вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости тура. В Ростуризме сообщили, что часть денег можно получить за поездки во все регионы России, однако в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе, Калининградской области и Республике Алтай она начнется с 1 октября и закончится 20 декабря.

Авторы: Мария Лисицына, Елена Сухорукова
Теги: туристический рынок, кешбэк
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