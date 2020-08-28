Туротрасль попросила Мишустина повторить программу кешбэка за туры

Почти во всех регионах она действовала неделю, с 20 по 28 августа. Участники рынка уверены, что возобновление программы поможет поддержать отрасль в низкий сезон, сохранить рабочие места и увеличить налоговые поступления

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Участники туристической отрасли направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором подчеркнули важность программы, в рамках которой туристы могут получить обратно часть денег за туры по России, и попросили повторить ее в ближайшее время. Письмо есть в распоряжении РБК.

Документ подписан президентом Российского союза туриндустрии, главой Российской гостиничной ассоциации, вице-президентом и руководителем комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР), председателем комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма и председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туристской индустрии.

Почти во всех регионах программа длилась с 20 по 28 августа, на нее из резервного фонда правительства было выделено 15 млрд руб. Для получения кешбэка турист должен был купить путевку или оплатить проживание в гостинице на сумму не менее 25 тыс. руб. Оплатить покупку необходимо было картой «Мир», на нее и поступал кешбэк.

Авторы письма отмечают, что за время действия программы было продано туров на сумму более 1 млрд руб., и делают вывод о ее исключительной востребованности.