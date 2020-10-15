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В России стартовал новый этап продаж туров с кешбэком

В России начался второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка. Купить поездку можно с 15 октября до полуночи 5 декабря, а отправиться в путешествие можно до 10 января включительно.

Условия второго этапа программы изменились по сравнению с первым. Теперь в программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей), а возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. Помимо этого, максимальный размер возврата увеличен до 20 тыс. руб. (ранее он составлял 15 тыс. руб.).

Для участия в программе необходимо оплатить поездку картой «Мир». Кешбэк на нее начистится автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

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Впервые о программе туристического кешбэка правительство объявило в конце июля. Эта программа работала в течение недели с 20 по 28 августа. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, путешественники за это время приобрели туры на 1,4 млрд руб. Всего на туристические кешбэки из бюджета было выделено 15 млрд руб.

Туроператоры в конце августа обратились к властям с просьбой продлить программу для сохранения рабочих мест в отрасли в низкий сезон. В начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин принял соответствующее решение.

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