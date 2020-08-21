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В России стартовала программа кешбэка за туристические поездки

В рамках программы путешественники смогут вернуть часть потраченных на поездки по стране денег
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В России 21 августа стартует программа поддержки внутреннего туризма, в рамках которой те, кто этой осенью или зимой отправится в путешествие по стране, смогут вернуть часть потраченных на путевки или проживание в гостинице средств.

Чтобы получить право на выплату кешбэка, нужно до 28 августа зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать там предложение участвующего в программе туроператора или гостиницы и оплатить турпакет (перелет, проезд на поезде или в автобусе и проживание), круизный тур на речном судне, железнодорожный тур или проживание в отеле картой «Мир».

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

При этом в гостинице нужно провести не менее четырех ночей, а в поездке — не менее пяти дней. При соблюдении данных условий в качестве кэшбеке на ту же карту «Мир» в течение пяти рабочих дней вернутся:

  • потратившим от 25 тыс. руб. до 49,999 тыс. руб. — 5 тыс. руб.;
  • от 50 тыс. руб. до 74,999 тыс. руб. — 10 тыс. руб.;
  • более 75 тыс. руб. — 15 тыс. руб.

Дополнительным условием для получения кешбэка является соблюдение правил сроков путешествий. В большинство регионов России можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря (и вернуться из путешествия не позднее 31 декабря), однако для наиболее востребованных туристами направлений требования жестче — кешбэк получат только те, кто приедет сюда после 1 октября. К этим регионам отнесены:

  • Краснодарский край;
  • Крым;
  • Севастополь;
  • Республика Алтай;
  • Алтайский край;
  • Ставропольский край;
  • Калининградская область
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На выплату кешбэка правительством выделено 15 млрд руб. Согласно прогнозу Высшей школы экономики, эта мера позволит привлечь в туристическую сферу не менее 103,75 млрд руб., которые потратят сами россияне.

Как программа кэшбека повлияла на популярность карт «Мир»

Из ответов банков на запросы РБК следует, что перед запуском программы клиенты стали чаще открывать карты национальной платежной системы «Мир».

  • Так, клиенты «Русского Стандарта» в июле-августе увеличили число заявок на выпуск карт «Мир» на 50% по сравнению с предыдущими месяцами, передал РБК председатель правления банка Александр Самохвалов.
  • У банка «Дом.РФ», который активно информировал своих клиентов о новой субсидии, за прошедшую неделю количество заявок на выпуск карт «Мир» увеличилось более чем на 40% (в сравнении со средненедельными объемами за предыдущие два месяца), отметил директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
  • В банке «Зенит» наблюдается прирост открытия новых карт «Мир» с момента анонсирования госпрограммы, сообщил его представитель, не назвав конкретные цифры.
  • Ак Барс Банк для поддержки акции Ростуризма решил с 14 по 28 августа выпускать карты «Мир» без взимания комиссии за выпуск и обслуживание — с этой даты выпуск карт национальной платежной системы вырос на 15%, рассказала руководитель по развитию карточных продуктов банка Светлана Миколенко.

В ряде банков, однако, всплеск интереса клиентов к картам «Мир» не стали связывать с программой кэшбека. По словам руководителя направления дебетовых карт МТС Банка Анны Летуновской, всплеск выпуска карт «Мир» связан не с акцией Ростуризма, а с переводом выплат из ПФР только на карты «Мир» до 1 октября 2020 года (нововведение планировалось с 1 июля 2020 года, но было сдвинуто из-за пандемии). При этом МТС банк зафиксировал рост выдачи карт «Мир» в июне в 3,2 раза, в июле — в 2,4 раза, в августе прогнозируется рост в 2,3 раза.

«Динамику открытия карт «Мир», которую мы наблюдаем сейчас, преждевременно связывать с предложениями платежной системы. Активное продвижение кэшбека за туры по России началось буквально несколько дней назад», — соглашается и начальник управления развития карточного бизнеса МКБ Татьяна Брюхина.

По мнению руководителя группы Deloitte Digital в СНГ Максима Шапировского, увеличение выпуска этих карт благодаря госпрограмме будет незначительным, так как люди не слишком часто открывают их по собственному желанию, а основная доля потенциальных клиентов (бюджетников) уже использует эти карты. Основной вопрос — насколько размер кешбэка сопоставим с предложениями банков и других платежных систем в части бонусов за путешествия, говорит он.

«Многие клиенты имеют более двух банковских карт именно с целью получать как можно больше кэшбэка из разных программ лояльности. Поэтому такая акция может быть актуальна, тем более, что сейчас среди россиян есть высокий спрос на внутренний туризм», — рассуждает Шапировский.

Авторы: Евгений Калюков, Евгения Чернышова
Теги: туризм, Ростуризм, кешбэк
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