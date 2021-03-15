Мишустин утвердил выделение ₽2 млрд на новый этап кешбэка за туры

Покупатели получат 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб., оплатить покупку надо картой «Мир». Сроки действия программы, а также даты, в которые нужно совершить поездку, определит Ростуризм

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд руб. на третий этап программы туристического кешбэка, говорится на сайте кабмина.

Новый этап стартует в марте, точные сроки, а также даты поездок, для которых будет действовать кешбэк, позже определит Ростуризм.

Условия самой программы останутся теми же, что и во втором этапе:

продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей;

покупателю поездки возвращается 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.;

кешбэк начисляется за путешествия, оплаченные картой «Мир», деньги поступают автоматически в течение пяти дней после оплаты.

О запуске нового этапа программы туристического кешбэка Мишустин сообщил несколько дней назад. По его словам, это позволит снизить стоимость около 300 тыс. туруслуг и будет способствовать более активному развитию внутреннего туризма.