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Мишустин утвердил выделение ₽2 млрд на новый этап кешбэка за туры

Покупатели получат 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб., оплатить покупку надо картой «Мир». Сроки действия программы, а также даты, в которые нужно совершить поездку, определит Ростуризм
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 млрд руб. на третий этап программы туристического кешбэка, говорится на сайте кабмина.

Новый этап стартует в марте, точные сроки, а также даты поездок, для которых будет действовать кешбэк, позже определит Ростуризм.

Условия самой программы останутся теми же, что и во втором этапе:

  • продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей;
  • покупателю поездки возвращается 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.;
  • кешбэк начисляется за путешествия, оплаченные картой «Мир», деньги поступают автоматически в течение пяти дней после оплаты.

О запуске нового этапа программы туристического кешбэка Мишустин сообщил несколько дней назад. По его словам, это позволит снизить стоимость около 300 тыс. туруслуг и будет способствовать более активному развитию внутреннего туризма.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Первый этап программы стартовал в августе. По его условиям в поездку надо было отправиться до 20 декабря, а вернуться — до 31 декабря. Это правило распространялось на большинство регионов, однако для семи из них — Крыма, Краснодарского края, Севастополя, Республики Алтай, Алтайского края, Ставропольского края и Калининградской области — действие кешбэка действовало только для поездок, стартовавших после 1 октября.

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В конце августа участники туристического рынка попросили правительство повторить программу. Они заявили, что она оказалась «исключительно актуальной» для туристов, а кроме того, помогла увеличить загрузку курортов, сохранить рабочие места и повысить налоговые поступления.

Второй этап стартовал в середине октября. Программа покрывала туры, купленные до 5 декабря, отправиться в поездку можно было до 10 января включительно.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В конце года Институт государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» сделал вывод о том, что лишь 5% туристов приняли участие в программе.

Организация провела опрос, в котором участвовали более 2 тыс. человек. На вопрос, почему они не воспользовались программой, респонденты говорили, что не пользуются картой «Мир», не нашли подходящего места отдыха среди доступных по программе, не подобрали подходящее место проживания, а также столкнулись со сложностями при регистрации в программе. Чуть больше 20% сказали, что не знали о возможности получить кешбэк.

Автор
Мария Лисицына
кешбэк внутренний туризм Михаил Мишустин Ростуризм
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