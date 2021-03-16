Греция назвала сроки снятия ограничений для российских туристов

Сейчас массовый въезд туристов из России в Грецию запрещен, страну могут посещать не более 500 россиян в неделю. Отменить это ограничение Афины планируют в середине мая

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С 14 мая, когда Греция откроет массовый въезд в страну для иностранных туристов, власти планируют снять ограничения и для отдыхающих из России. Об этом сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу, передает «Интерфакс».

Сейчас в Грецию могут въезжать не более 500 туристов из России в неделю, это ограничение ввели осенью прошлого года. Попасть в Грецию можно только воздушным путем. Рейсы из России могут прибывать в три греческих аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. Там туристов могут выборочно попросить сдать тест на COVID-19: в этом случае приезжий обязан не покидать место своего временного проживания до получения результатов. Нарушителям грозит штраф €5 тыс. Ограничение неоднократно продлевалось, в последний раз — в начале марта.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», — рассказал Эфстатиу.

Генконсул Греции в России Николаос Крикос также заявил, что, как только по эпидемическим показателям будет видно, что угрозы нет, норма 500 человек отменится сама собой.

Греческая национальная туристическая организация — государственное агентство в Греции, занимающееся вопросами туризма, оно подведомственно Министерству туризма.