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Пандемия коронавируса ,  
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Греция назвала сроки снятия ограничений для российских туристов

Сейчас массовый въезд туристов из России в Грецию запрещен, страну могут посещать не более 500 россиян в неделю. Отменить это ограничение Афины планируют в середине мая
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

С 14 мая, когда Греция откроет массовый въезд в страну для иностранных туристов, власти планируют снять ограничения и для отдыхающих из России. Об этом сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу, передает «Интерфакс».

Сейчас в Грецию могут въезжать не более 500 туристов из России в неделю, это ограничение ввели осенью прошлого года. Попасть в Грецию можно только воздушным путем. Рейсы из России могут прибывать в три греческих аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. Там туристов могут выборочно попросить сдать тест на COVID-19: в этом случае приезжий обязан не покидать место своего временного проживания до получения результатов. Нарушителям грозит штраф €5 тыс. Ограничение неоднократно продлевалось, в последний раз — в начале марта.

«Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно», — рассказал Эфстатиу.

Генконсул Греции в России Николаос Крикос также заявил, что, как только по эпидемическим показателям будет видно, что угрозы нет, норма 500 человек отменится сама собой.

Греческая национальная туристическая организация — государственное агентство в Греции, занимающееся вопросами туризма, оно подведомственно Министерству туризма.

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Туристы на холме Акрополь в Афинах, Греция<br /> &nbsp;

Министерство туризма Греции ранее заявляло, что в начале апреля власти страны рассмотрят возможность «пилотного» открытия границы для стран Евросоюза, а также тех государств, которые активно проводят вакцинацию от коронавируса, например для Израиля. При этом туристы должны будут пройти вакцинацию, иметь антитела к коронавирусу или отрицательный результат теста на COVID-19.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Греции с начала пандемии зафиксировано 223,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерли 7,1 тыс. человек. В марте в стране был зафиксирован новый всплеск распространения COVID-19: в сутки выявлялось от 2,5 тыс. до 3 тыс. новых случаев заболевания.

Автор
Георгий Тадтаев
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