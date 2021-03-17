Убийцу шестилетней девочки в Крыму приговорили к 25 годам

Фото: Следственный комитет РФ

Суд приговорил к 25 годам лишения свободы 40-летнего мужчину, который изнасиловал и убил шестилетнюю дочь своего приятеля, говорится на сайте Следственного комитета.

«Сегодня приговором суда мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии с дальнейшим ограничением свободы на два года», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, мужчина был близким другом семьи убитого ребенка. Он изнасиловал девочку и, зная, что она не умеет плавать, столкнул ее в Северо-Крымский канал, где она утонула. В СК отмечают, что убийца был ранее судим.

Убийство произошло 1 июня прошлого года в Ленинском районе Крыма. Отец девочки взял ее с собой на рыбалку, куда пошел вместе с приятелями. В то время как взрослые распивали алкоголь, ребенок остался без присмотра и исчез. На ее поиски были направлены более ста человек. В итоге девочку нашли водолазы на дне Северо-Крымского канала.