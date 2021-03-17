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Убийцу шестилетней девочки в Крыму приговорили к 25 годам

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Суд приговорил к 25 годам лишения свободы 40-летнего мужчину, который изнасиловал и убил шестилетнюю дочь своего приятеля, говорится на сайте Следственного комитета.

«Сегодня приговором суда мужчине назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии с дальнейшим ограничением свободы на два года», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, мужчина был близким другом семьи убитого ребенка. Он изнасиловал девочку и, зная, что она не умеет плавать, столкнул ее в Северо-Крымский канал, где она утонула. В СК отмечают, что убийца был ранее судим.

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Убийство произошло 1 июня прошлого года в Ленинском районе Крыма. Отец девочки взял ее с собой на рыбалку, куда пошел вместе с приятелями. В то время как взрослые распивали алкоголь, ребенок остался без присмотра и исчез. На ее поиски были направлены более ста человек. В итоге девочку нашли водолазы на дне Северо-Крымского канала.

Убийца был задержан на следующий день. Он написал явку с повинной. По данным СК, отец отпустил девочку с ранее судимым приятелем, который предложил проводить ее домой, а тот изнасиловал ребенка и столкнул в воду. Это подтвердили результаты экспертизы.

В ноябре суд приговорил к шести месяцам исправительных работ отца девочки по статье об оставлении в опасности (ст. 125 УК).

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Следователи также возбудили дело по статье о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) в отношении должностных лиц органов системы профилактики. Следствие указало, что, несмотря на асоциальный образ жизни убийцы и злоупотребление им алкоголем, в отношении него не применялись меры административного надзора, что и привело к преступлению.

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