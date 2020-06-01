Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Фото: СК РФ

Водолазы нашли тело пропавшей накануне шестилетней девочки на дне Северо-Крымского канала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На месте происшествия работают сотрудники регионального управления Следственного комитета.

Информация о пропаже ребенка поступила в МЧС в ночь на 1 июня. 31 мая девочка вместе с отцом и приятелями пошли на рыбалку на берег канала. Пока взрослые распивали алкоголь, ребенок остался без присмотра и исчез. О пропаже позже заявила ее бабушка.

В поисковой операции принимали участие более 100 человек: спасатели, сотрудники лесничества и полиции, добровольцы, общественники, кинологи, группа специального морского отряда из Керчи.