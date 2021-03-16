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Суд в Сочи отменил оправдательный приговор обвиняемому в убийстве девочки

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отменил оправдательный приговор Николаю Мишину, которого обвиняли в убийстве восьмилетней девочки в 2016 году. Об этом сообщил руководитель секретариата председателя апелляционного суда Алексей Медведев, передает «Интерфакс».

По его словам, прокуратура Краснодарского края усмотрела в приговоре ряд процессуальных нарушений и подала на него апелляцию. Сочинский суд отправил дело на новое рассмотрение в другом составе.

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Фото:Следственный комитет РФ

«В ходе следствия Мишин во всем признался, однако в дальнейшем отказался от своих слов. Он утверждал, что письмо со схемами [показывающими место, где был спрятан труп] он нашел в доме своего родного брата, умершего в 2018 году», — отметил собеседник агентства.

Восьмилетняя девочка пропала летом 2016 года в кубанском поселке Звезда. Долгое время ребенка не могли найти. Только в конце января 2020-го в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. Информация оказалась правдивой.

После обнаружения останков следствие задержало по подозрению в убийстве 63-летнего жителя того же поселка Звезда. Мишин сознался и рассказал, что девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. В результате мужчина ударил ее молотком по голове и убил.

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Тело он спрятал в поле. Надписи, которые указывали местонахождение останков, сделал сам предполагаемый убийца. Против него возбудили дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК (убийство).

Однако в январе суд оправдал Мишина. Краевая прокуратура сразу же заявила о намерении обжаловать решение.

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