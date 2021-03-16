Суд в Сочи отменил оправдательный приговор обвиняемому в убийстве девочки

Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отменил оправдательный приговор Николаю Мишину, которого обвиняли в убийстве восьмилетней девочки в 2016 году. Об этом сообщил руководитель секретариата председателя апелляционного суда Алексей Медведев, передает «Интерфакс».

По его словам, прокуратура Краснодарского края усмотрела в приговоре ряд процессуальных нарушений и подала на него апелляцию. Сочинский суд отправил дело на новое рассмотрение в другом составе.

«В ходе следствия Мишин во всем признался, однако в дальнейшем отказался от своих слов. Он утверждал, что письмо со схемами [показывающими место, где был спрятан труп] он нашел в доме своего родного брата, умершего в 2018 году», — отметил собеседник агентства.

Восьмилетняя девочка пропала летом 2016 года в кубанском поселке Звезда. Долгое время ребенка не могли найти. Только в конце января 2020-го в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. Информация оказалась правдивой.