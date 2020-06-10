Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 13:25
Француз получил компенсацию в €50 тыс. за страдания на скучной работе Стиль, 18:39 Прокуратура сообщила о наркотическом опьянении Ефремова в момент ДТП Общество, 18:34 После отмены самоизоляции на дороги Москвы вернулись пробки в 9 баллов Общество, 18:32 Лукашенко поручил «прошерстить» бизнесменов из-за увольнений людей Общество, 18:30 Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Общество, 18:20 Путин одобрил выдвижение губернатора Ленинградской области на третий срок Политика, 18:16 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 18:11 МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве Общество, 18:09 СК возбудил дело о халатности чиновников после убийства девочки в Крыму Общество, 18:08 РБК Pro: почему аналитика big data иногда не имеет смысла Pro, 18:07 ЦИК назвала расстояние для проверки паспортов на голосовании о поправках Политика, 18:06 Прокурор потребовал забрать дело Ефремова из окружного УВД Общество, 18:05 Видео дня: искусственный интеллект изучил и озвучил человеческие эмоции Индустрия 4.0, 18:00  Реалити-шоу DreamApp объединит блогеров и инвесторов Стиль, 17:59
Общество ,  
0 

СК возбудил дело о халатности чиновников после убийства девочки в Крыму

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи в Крыму возбудили уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) должностных лиц органов системы профилактики, которая привела к смерти шестилетней девочки. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления по республике.

СК установил, что фигурант дела об убийстве вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем, ранее он был неоднократно судим и в последний раз вышел из колонии в мае прошлого года.

«Сотрудниками полиции мер к процессуальному оформлению такого поведения и постановке лица под административный надзор не принимались, что <…> стало одной из причин совершения им в состоянии алкогольного опьянения особо тяжких преступлений в отношении ребенка», — отмечается в сообщении.

СК предъявил обвинения подозреваемому в убийстве девочки в Крыму
Общество
Фото: Следственный комитет РФ

Мать ребенка также злоупотребляла алкоголем в присутствии детей, она привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. При этом органы системы профилактики оставили без внимания ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, ее не поставили на учет и не проводили с ней профилактические мероприятия.

В Севастополе мужчине дали 15 лет за избиение и изнасилование своих детей
Общество
Фото: Arne Dedert / DPA / TASS

Об исчезновении девочки 31 мая сообщила ее бабушка. По ее словам, девочка пошла на рыбалку с отцом и его друзьями. Во время рыбалки мужчины распивали спиртное, и отец оставил дочку без присмотра, после чего ребенок пропал. Днем 1 июня тело девочки нашли на дне Северо-Крымского канала. Уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности (ст. 125 УК РФ) возбудили в отношении отца девочки, его также задержали.

По подозрению в убийстве и изнасиловании девочки задержали 39-летнего жителя Ленинского района. Он был близким другом семьи. Мужчина дал признательные показания. Позднее СК предъявил ему обвинения, его арестовали до 1 августа.

Теги: СК, Крым
Материалы по теме
Суд на Кубани вынес приговор полицейским за принуждение девушки к сексу
Общество
В Севастополе мужчине дали 15 лет за избиение и изнасилование своих детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter