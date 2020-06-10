СК возбудил дело о халатности чиновников после убийства девочки в Крыму

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи в Крыму возбудили уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) должностных лиц органов системы профилактики, которая привела к смерти шестилетней девочки. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления по республике.

СК установил, что фигурант дела об убийстве вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял алкоголем, ранее он был неоднократно судим и в последний раз вышел из колонии в мае прошлого года.

«Сотрудниками полиции мер к процессуальному оформлению такого поведения и постановке лица под административный надзор не принимались, что <…> стало одной из причин совершения им в состоянии алкогольного опьянения особо тяжких преступлений в отношении ребенка», — отмечается в сообщении.

Мать ребенка также злоупотребляла алкоголем в присутствии детей, она привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. При этом органы системы профилактики оставили без внимания ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, ее не поставили на учет и не проводили с ней профилактические мероприятия.