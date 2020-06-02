В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

Фото: Следственный комитет РФ

В Крыму задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщается на сайте СК России.

«По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина. <...> Им дана явка с повинной», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК России «Насильственные действия сексуального характера» и п. «в» ч.2 ст.105 УК России «Убийство». Сейчас следователи проводят с ним все необходимые мероприятия для детального установления трагических событий.

Ранее также был задержан отец убитой девочки, против которого возбудили дело по ст. 125 УК России «Оставление в опасности».