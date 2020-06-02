Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 01 июн, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 01 июн, 13:28
Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7 Политика, 12:23 Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве Политика, 12:22 Загитова сообщила о правилах тренировок в Новогорске во время пандемии Спорт, 12:19 В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки Общество, 12:11 Серверы безопасности критически важных объектов будут собирать в Нальчике Партнерский материал, 12:10 Что происходило с биткоином в 2020 году. Инфографика Крипто, 12:10 Как выбрать подрядчика для создания сайта Pro, 12:05 Разговоры на кухне: Дапкунайте, Зарьков и другие в подкасте #Москвастобой Стиль, 12:05 Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя Технологии и медиа, 12:04 Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб. Бизнес, 12:01 «Зеленый» подкаст РБК Тренды: как превратить бытовые отходы в ресурсы Зеленая экономика, 12:00  Мадридский «Реал» доиграет футбольный чемпионат на резервном стадионе Спорт, 11:57 СК возбудил дело после обрушения железнодорожного моста под Мурманском Общество, 11:46 Как снять ролик на смартфон: универсальная пошаговая инструкция РБК Стиль и Huawei, 11:43
Общество ,  
0 

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

В Крыму задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщается на сайте СК России.

«По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и убийстве задержан 39-летний мужчина. <...> Им дана явка с повинной», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели дело по п. «б» ч.4 ст.132 УК России «Насильственные действия сексуального характера» и п. «в» ч.2 ст.105 УК России «Убийство». Сейчас следователи проводят с ним все необходимые мероприятия для детального установления трагических событий.

Ранее также был задержан отец убитой девочки, против которого возбудили дело по ст. 125 УК России «Оставление в опасности».

Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Общество
Фото: СК РФ

О пропаже шестилетней девочки сообщила ее бабушка 1 июня. Накануне ребенок вместе с отцом и его приятелями пошли на рыбалку на берег Северо-Крымского канала. Пока взрослые распивали алкоголь, ребенок остался без присмотра и исчез. Позднее ее тело нашли на дне канала.

Следователи установили, что отец ребенка отпустил ее с приятелем, который предложил проводить ее домой. По пути мужчина изнасиловал девочку и столкнул ее в воду. Данные обстоятельства были подтверждены медицинской экспертизой и другими доказательствами.

Теги: Крым, убийство, девочка, подозреваемый, задержание
Материалы по теме
Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
Общество
В Крыму завели дело после пропажи шестилетней девочки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter